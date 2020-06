Valka un Valga iegūst vēl vienu sabiedroto

“Mums bija interesanta un saturīga saruna. Jutām, ka Igaunijas prezidente ir zinoša un viņai interesē Valkas un Valgas problēmjautājumi un dzīve kopumā. Prezidente atzina, ka viņai, līdzīgi kā Latvijas prezidentam, ir reprezentabls amats, bet solīja augstākās varas gaiteņos paust atbalstu Valkas un Valgas problēmjautājumu izskatīšanā un risināšanā. Esam ieguvuši vēl vienu atbalstītāju, kas izprot reālo situāciju. Prezidente uzteica dvīņu pilsētu kopīgā centra izbūvi un solīja to apskatīt klātienē pēc darbu pabeigšanas,” tā pēc trešdienas tikšanās ar Igaunijas prezidenti Valgā stāsta Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Trešdien Valgā oficiālā vizītē ieradās Igaunijas Valsts prezidente Kersti Kaljulaida. Ar augsto amatpersonu tikās ne tikai Valgas pašvaldības jaunā vadītāja Estere Karuse, bet arī V. A. Krauklis. Vizītes laikā K. Kaljulaida aplūkoja Valgas pilsētas vēsturisko arhitektūru, jauno centrālo laukumu, kā arī novērtēja dvīņu pilsētu Valkas un Valgas topošā centra būvniecības darbu gaitu. Pēc tam pie diskusiju galda, kas bija iekārtots pie Valgas kultūras centra, pašvaldību vadītāji kopā ar prezidenti pārrunāja Valgas un Valkas ciešo sadarbību, kopīgos projektus un citus svarīgus jautājumus, tostarp arī par medicīnas pakalpojumu pieejamību, izmantojot Valgas slimnīcas piedāvājumu.

V. A. Krauklis “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka Igaunijas Valsts prezidente bija zinoša un skaidri formulēja savu redzējumu gan par norisēm sabiedrībā, gan ekonomikā, gan arī par Valkas un Valgas jautājumiem. Kopumā tas sakrītot ar Valkas novada domes priekšsēdētāja redzējumu. V. A. Krauklis atzīst, ka vienmēr ir centies meklēt sabiedrotos Latvijas un Igaunijas galvaspilsētās, kuri saprot dvīņu pilsētu situāciju un vajadzības, tāpēc ir gandarījums, ka pēc šīs tikšanās Valka un Valga ir ieguvusi par vienu sabiedroto vairāk.

Tiekoties ar Igaunijas Valsts prezidenti, viens no jautājumiem bija par Latvijas–Igaunijas pārrobežu sadarbības programmu nākamajam plānošanas periodam. V. A. Krauklis uzskata, ka šīs programmas finanšu līdzekļus nevajadzētu sadrumstalot, Igaunijas un Latvijas pašvaldībām piešķirot dažus desmitus tūkstošus eiro, bet atbalstīt lielus, uz nākotni vērstus projektus. Piemēram, šajā programmā Valkai un Valgai varētu piešķirt kvotu, lai dvīņu pilsētas varētu turpināt kopīgā centra attīstību. Pašvaldības vadītājs diskusijā ierosinājis, ka Latvijas–Igaunijas programmā atbalsts nepieciešams ne tikai pašvaldībām, bet arī privātajam sektoram, piemēram, ēku fasāžu renovācijai. Tas nepieciešams, lai jaunajā centrā būtu sakārtota vide un uzņēmējiem – pakalpojumu sniedzējiem – pieejams atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai. V. A. Krauk­lis uzskata, ka ar šo atbalstu varētu iedvest dzīvību topošajā centrā, jo pašreizējā situācija rāda, ka Valgas pilsētas jaunais centrs ir salīdzinoši kluss. Ap to ir vairākas vēsturiskas ēkas, kuru izskats ir visnotaļ nepievilcīgs, bet atjaunošana ir ne tikai sarežģīta, bet arī prasa ievērojamus līdzekļus. Ja ēkas būtu sakārtotas, tās rosinātu uzņēmējus uzsākt darbību. Arī uzņēmēji ir jāatbalsta, jo skaidrs, ka darbības sākumā viņi nepelnīs tik daudz, kā, piemēram, tas varētu būt Rīgas vai Tallinas centrā, tāpēc ir svarīgi šos jautājumus risināt jau tagad. Ja šie jautājumi veiksmīgi risinātos, tad dvīņu pilsētām būtu vieglāk piesaistīt uzņēmējus un atdzīvināt centru. Apskatot topošā centra izbūvi, Igaunijas prezidente priecājusies par tā konceptu. Viņai gandarījumu sagādājušas kopīgās lietas – gājēju tiltiņš ar karogiem no Valkas uz Valgu, kā arī lielās šūpoles, kurās šūpojoties, vienlaicīgi varēs būt Igaunijā un Latvijā.