Valkā Valgā kafejnīcu dienā varēs baudīt garšīgas maltītes

Sestdien dvīņupilsētās Valgā un Valkā notiks māju kafejnīcu diena. Šī atraktīvā un interesantā pasākuma ietvaros vienu dienu apmeklētājus apkalpos un iepriecinās kopumā 16 mājas kafejnīcas.

Pasākuma rīkotāji informē, ka no Valkas kafejnīcu dienā piedalīsies novada Bērnu un jauniešu interešu centrs (BJIC) “Mice” ar izveidoto “Zaļo mājas kafejnīcu” Semināra ielā 27. Tā apmeklētājus gaidīs no pulksten 10 līdz 16. BJIC “Mice” direktore Kristīne Ganiņa atgādina, ka iestāde igauņu rīkotajā mājas kafejnīcu dienā piedalīsies jau otro gadu pēc kārtas. Šogad visas aktivitātes notiks ēkas otrajā stāvā un akcents tiks likts uz zaļo krāsu, jo pēc ēkas fasādes atjaunošanas tā ieguvusi vairākus zaļās krāsas toņus. K. Ganiņa iecerējusi šajā aktivitātē iesaistīt “Mices” paspārnē esošos interešu pulciņus un sola, ka būs interesanti. Viņa atceras, ka pērn noorganizētā aptauja par to, ko latvieši domā par igauņiem, izpelnījās igauņu apmeklētāju atzinību. Arī šogad tikšot padomāts ne tikai par latviešu, bet arī igauņu publiku.

Savukārt Valgā darbosies kopumā 15 mājas kafejnīcas. To adreses ir pieejamas pašvaldības mājaslapā www.valka.lv sadaļā Pasākumu kalendārs. Interesenti karti ar visām pasākuma dalībnieku kafejnīcām var atrast mobilajā interneta lietotnē NaviCup. Lietotne pieejama Google Play (elektronisko lietotņu veikals, kas paredzēts Android operētājsistēmas ierīcēm) un App Store (elektronisko lietotņu veikals, kas paredzēts iPhone, iPad un iPod touch ierīcēm).

Sestdien varēs ne tikai baudīt māju kafejnīcu burvīgo atmosfēru, bet apmeklēt Valgā, Sedes parkā notiekošos 15. un 16. gadsimta laikmeta svētkus – “Livonijas landtāgs”. Svētkos ar muzikāliem priekšnesumiem piedalīsies Latvijā pazīstamā bungu un dūdu grupa “Auļi”.