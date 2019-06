Valkā varēs veikt medicīniskos izmeklējumus

Pirmdien, 8. jūlijā, pie Valkas J. Cimzes ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 28A no pulksten 10 līdz 17 pacientēm būs pieejami mamogrāfijas izmeklējumi. Ar Nacionālās veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli izmeklējums būs bez maksas, ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 eiro, bez nosūtījuma – 25 eiro. Varēs veikt arī rentgena izmeklējumus. Viena projekcija maksās deviņus eiro. Savukārt trīs dimensiju automātiskā krūšu ultrasonogrāfija – 20 eiro. Lai saņemtu šos pakalpojumus, nepieciešams pieraksts uz konkrētu laiku. To var izdarīt, zvanot uz tālruni 25431313 darba dienās no pulksten 8 līdz 18. Pakalpojumus nodrošina MFD Medicīnas grupa.