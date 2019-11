Valkas–Lugažu evaņģēliski luteriskās baznīcas skatu tornī varēs kāpt droši un baudīt ainavu

Pateicoties atsaucīgu cilvēku saziedotajiem līdzekļiem, šomēnes notika Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās baznīcas skatu torņa remontdarbi. Kopumā tika saziedots 1300 eiro.

“Ziemeļlatvija” augusta beigās rakstīja, ka baznīcas draudze nolēma veikt skatu torņa lūkas, dēļu grīdas, jumta un drošības barjeru remontu, lai nodrošinātu drošību cilvēkiem, kuri vēlas uzkāpt tornī un no putna lidojuma redzēt dvīņu pilsētas Valku un Valgu. Lai īstenotu ieceri par remontu skatu tornī, baznīcas draudzes priekšniece Ligita Sīmane aicināja iedzīvotājus un uzņēmējus atbalstīt šos plānus un ziedot līdzekļus. L. Sīmane pateicas visiem ziedotājiem, īpaši vietējam kokapstrādes uzņēmumam SIA “Vārpas 1”, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam SIA “Pedelīte”, anonīmajam ziedotājam no Vācijas, Viesturam L. un brīvprātīgajiem no Kārķiem, kuri veica remontdarbus. Atlikušo ziedotāju naudu, kas palika pāri pēc remontdarbiem, draudze nolēmusi izlietot dievnama uzturēšanai, jo ziemas sezonā ir jāmaksā par apkuri.

“Ziemeļlatvija” interesējās, vai ziemā varēs uzkāpt skatu tornī. L. Sīmane skaidro, ja gadījumā pieteiksies tūristu grupa, tad tāda iespēja būs. Ziedojot baznīcai, vienā reizē Valku un Valgu no augšas varēs apskatīt astoņu līdz desmit cilvēku grupa. Savukārt vasaras sezonā baznīcas durvis ir atvērtas katru dienu, jo notiek draudzes locekļu dežūras.

Sperot vienu soli, turpinās nākamie. Tā varētu teikt par L. Sīmanes neatlaidību. Viņa ir pārliecinājusi novada domi, un tradicionālajā lab­darības Ziemassvētku tirdziņā, kas notiks sestdien, 21. decembrī, no pulksten 9, visus ieņēmumus, kas tiks gūti no labdarības izsoles, ziedos dievnama durvju atjaunošanai. L. Sīmane skaidro, ka durvju atjaunošana notiks nākamvasar, kad tās varēs izņemt no eņģēm. Būs jāatjauno arī trīs eņģes.

L. Sīmane aicina iedzīvotājus decembrī apmeklēt baznīcā notiekošos koncertus un ziedojot atbalstīt dievnama uzturēšanu.





UZZIŅAI

Ziemassvētku pasākumi Valkas–Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā:

svētdien, 1. decembrī, pulksten 10 – pirmās adventes dievkalpojums;

svētdien, 8. decembrī, pulksten 10 – otrās adventes dievkalpojums;

pulksten 11.30 – J. Cimzes Valkas mūzikas skolas audzēkņu koncerts;

svētdien, 15. decembrī, pulksten 10 – trešās adventes dievkalpojums;

sestdien, 21. decembrī, pulksten 16 – Ziemassvētku koncerts. Skanēs komponista Jāņa Lūsēna mūzika un pasaulē zināmas dziesmas Ziemassvētku noskaņās. Piedalīsies soliste Kristīne Zadovska, flautiste Evija Mundeciema un J. Lūsēns;

svētdien, 22. decembrī, pulksten 10 – ceturtās adventes dievkalpojums;

pulksten 11.30 – saieta nama “Lugažu muiža” jauktā vokālā ansambļa “Atbalss” koncerts;

pirmdien, 23. decembrī, pulksten 16 – Valmieras mūzikas skolas absolventu kokļu ansambļa “Accorda” koncerts;

otrdien, 24. decembrī, pulksten 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums kopā ar Valkas pilsētas kultūras nama vīru vokālo ansambli “Lai skan!”;

trešdien, 25. decembrī, pulksten 10 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums;

svētdien, 29. decembrī, pulksten 10 – dievkalpojums;

otrdien, 31. decembrī, pulksten 16 – Vecgada vakara dievkalpojums.