Valkas mediķi pateicas par siltām un garšīgām pusdienām

“Paldies par atbalstu šajā emocionāli saspringtajā laikā. Paldies par to, ka palīdzat mums atrauties no ikdienas darba rūpēm. Paldies arī par to, ka likāt mums justies gandarītiem un novērtētiem par mūsu darbu,” raksta Valkas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

Otrdien Valkas Rotari kluba prezidents Ainārs Zābers un kluba sekretāre Una Ķieģelmane pirmo reizi nogādāja siltas pusdienas – otro un saldo ēdienu – Valkas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta divām brigādēm. A. Zābers stāsta, – plānots, ka mediķi siltas pusdienas saņems visu mēnesi. Katru dienu mediķiem pusdienas gatavos vietējais sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums SIA “Pedelīte”.

Lai šajā tik ārkārtīgi saspringtajā laikā atbalstītu vietējos mediķus, Valkas rotarieši sadarbībā ar Rīgas Rotari kluba koordinatori Inesi Priednieci, kā arī ar Zviedrijas 2340 un 2410 apgabalu klubu un privātpersonu ziedojumiem, nolēma īstenot šo labdarības projektu.

Ārsta palīdze Elita Kirilova atzīst, ka, saņemot siltās un garšīgās pusdienas, jūtas novērtēta. Viņa stāsta, ka daudzi neatliekamās palīdzības darbinieki ir novārguši, jo jāstrādā paaugstināta stresa apstākļos un jāvalkā aizsargtērpi. Turklāt ikviens pacients var būt potenciālais saslimušais ar “Covid-19”, tāpēc ir jāievēro piesardzība. Mediķi nervozu dara arī tas, ka ģimenes locekļi un kaimiņi baidās no viņas. Taču E. Kirilova saprot, ka savs darbs ir jādara, un, ja kāds padara vieglāku darba ikdienu, tas priecē.

Ātrās palīdzības šoferis Jānis Ozers “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka pusdienas ir ļoti garšīgas. Parasti darbinieki ēdienu ņem līdzi no mājām, bet tagad varēs nedaudz atslābt no ikdienas rūpēm. Reizēm darba diena ir tik noslogota, ka ir sarežģīti atrast brīvu laiku ieturēt maltīti. Taču, kā uzskata J. Ozers, viņi ir iemācījušies dzīvot šādā režīmā. Dodoties izsaukumā, mediķi pie pacientiem ierodas aizsargbrillēs, cimdos un maskās. Gadījumā, ja ir aizdomas par saslimšanu ar “Covid-19”, mediķu brigāde ierodas speciālos aizsargtērpos.