Valkas novadā bērni un seniori saņems Ziemassvētku paciņas

Arī šogad Valkas novada dome iepriecinās bērnus un seniorus ar Ziemassvētku saldumu paciņām, portālu “Ziemeļlatvija” informēja Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis.

Bērni, kuri mācās bērnudārzos un skolās Valkas novadā, paciņas varēs saņemt izglītības iestādēs. Par paciņu nogādāšanu novada pagastu bērniem un senioriem rūpēsies pagastu pārvaldes. Saldumus saņems bērni no 1 gada vecuma (dzimušie līdz 2019. gada 31. decembrim) līdz 4. klasei (ieskaitot).

Valkas pilsētas seniori no 70 gadu vecuma (dzimušie līdz 1950.gada 31.decembrim) paciņas var saņemt Valkas pilsētas kultūras namā.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju un epidemioloģiskos drošības nosacījumus, šogad paciņu saņemšanas kārtība Valkas pilsētas kultūras namā notiks citādāk nekā iepriekšējos gados.

Valkas novada domes Ziemassvētku paciņu saņemšanas kārtība Valkas pilsētas kultūras namā 2020. un 2021.gadā.

Paciņas kultūras namā saņemamas noteiktā datumā pēc uzvārda pirmā burta. Ja nokavēta Ziemassvētku paciņas saņemšana, to varēs papildus izdarīt vēl 5., 6., 7. un 8.janvārī.

Ziemassvētku paciņas Valkas pilsētas kultūras namā varēs saņemt darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30, pirmssvētku dienās - no plkst. 8.00 līdz 13.00. Tas saistīts ar telpu dezinficēšanas grafiku. Brīvdienās un svētku dienās paciņas netiks izsniegtas.

14. decembris A, Ā, B

15. decembris C, Č, D

16. decembris G, Ģ, H

17. decembris I, Ī, J

18. decembris K, Ķ, L

21. decembris Ļ, M, N

22. decembris Ņ, O

23. decembris P, R

28. decembris S, Š, T

30. decembris U, Ū, V

4. janvāris Z, Ž

PAPILDUS DIENAS (visiem alfabēta burtiem no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30.)

5. janvāris

6. janvāris

7. janvāris

8. janvāris

Lai saņemtu paciņu, jābūt uzliktai sejas maskai un līdzi - personu apliecinošam dokumentam. Ienākt Valkas pilsētas kultūras namā drīkstēs pa vienam cilvēkam. Paciņa saņemama pie klientu apkalpošanas administratora (1. stāvā).