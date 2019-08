Valkas novada domē atkal izmaiņas darbinieku sastāvā

Aizvadītajā nedēļā Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieces budžeta jautājumos amatu pameta ilggadējā darbiniece Iveta Markova. Savukārt pašvaldībā darbu uzsāks jauns speciālists – Valkas novada Tūrisma un informācijas birojā sāks strādāt jaunais kooperācijas un lauku tūrisma speciālists Gvido Sīka.

Novada domes Personāla nodaļas vadītāja Līga Metuzāle informē, ka I. Markova no amata aizgāja pēc pašas vēlēšanās. Viņa pašvaldībā strādāja kopš 2003. gada. L. Metuzāle norāda, ka pašlaik jauns konkurss uz šo amatu netiks izsludināts. Plānots, ka starp nodaļas darbiniekiem pagaidām tiks pārdalīti amata pienākumi. Līdz šim nodaļas vadītājai Ilzei Grandavai bija divi vietnieki – grāmatvedības jautājumos un budžeta jautājumos. L. Metuzāle skaidro, ka par to, kā turpmāk strādās viena no svarīgākajām pašvaldības struktūrvienībām, gala lēmums būs jāpieņem novada domes deputātiem.

Pārmaiņas gaidāmas arī Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja darbā.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka līdzšinējā kooperācijas un lauku tūrisma speciāliste Sniedze Ragže izturēja konkursu uz Valkas mākslas skolas direktores amatu un ir sākusi veikt savus darba pienākumus. Aizvadītajā piektdienā konkursa komisija tikās ar sešiem pretendentiem, kas bija pieteikušies uz novada domes izsludināto kooperācijas un lauku tūrisma speciālista amatu.

Konkursam pieteicās astoņi pretendenti, bet uz pārrunām ieradās seši. Komisija par piemērotāko pretendentu atzina 1991. gadā dzimušo Gvido Sīku. Viņš ir valmierietis, bet uzsācis saimniekošanu Vijciema pagasta “Silkalnos”, kur ir iekārtots bioloģiskā tūrisma un mācību procesa objekts. G. Sīka ir beidzis Banku augstskolu, papildus pusgadu skolojies Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur apguvis zināšanas par bioloģisko lauksaimniecību. Savā pieteikumā konkursam G. Sīka norādījis, ka ir bijis viens no iniciatoriem velotakas Strenči–Vijciems–Kokšu ezers izveidē, kas savienosies ar jau esošu Eiropas Savienības projekta “Mežtaka” taku.

L. Metuzāle atzīst, ka uz pārrunām bija ieradušies daudz atzīstamu kandidātu, bet, izvērtējot mobilitāti, atvērtību, komunikācijas spējas un prezentētās idejas, lēmums pieņems par labu G. Sīkam.