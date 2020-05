Valkas novada dome noraida jaunā interneta medija dārgo sadarbības piedāvājumu

Raksts laikrakstā "Ziemeļlatvija" publicēts 2020. gada 22.maijā



Bijušais Valkas pilsētas kultūras nama direktors Māris Žigats jaunā interneta medijā Arenanet.lv vēlas atspoguļot Valkas novada notikumus, par to mēnesī prasot 870 eiro no nodokļu maksātāju naudas.





Taču novada dome pagaidām ir noraidījusi sadarbības piedāvājumu ar Arenanet.lv, jo šim mērķim 2020. gada pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi. Taču pašvaldība neliegšot sabiedrisko attiecību darbinieku sagatavotās informācijas publicēšanu šajā jaunajā interneta medijā.

Kopš 14. maija interneta medijā var noskatīties videointerviju ar novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli, kurā viņš stāsta, kā ārkārtas situācija ietekmējusi vai mainījusi Valkas un Valgas ikdienu. Kā apgalvo pašvaldības vadītājs, šī intervija veidota bez maksas.

Savukārt pirmdien, 18. maijā, novada domē notika Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, kurā viens no darba kārtības jautājumiem bija šī piedāvājuma izskatīšana. Novada domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis paskaidroja, ka šo piedāvājumu izteicis bijušais pilsētas kultūras nama direktors Māris Žigats, kurš gada sākumā pārtrauca darba attiecības Valkā un tagad vada interneta mediju Arenanet.lv. M. Žigats novada domei sadarbības piedāvājumu nosūtījis 11. maijā. Izskatot šo jautājumu, komitejas locekļi nonākuši pie secinājuma, ka tas pašvaldībai izmaksās pārlieku dārgi. Turklāt Arenanet.lv ir jauns medijs, tāpēc jāvēro, kā tas attīstīsies, un tikai tad, iespējams, pašvaldība varētu atgriezties pie šī piedāvājuma izskatīšanas.

Papētot novada domes saistību ar M. Žigata vadīto jauno interneta mediju, 2016. gada jūlijā “Ziemeļlatvija” rakstīja, ka pašvaldība piedalās Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsludinātajos konkursos apraides tiesību piešķiršanai komerciāla vai nekomerciāla elektroniska plašsaziņas līdzekļa darbībai vietējās programmas veidošanai Valkā 104,5 megahercu frekvencē un 93,2 megahercu frekvencē. Turklāt konkursa noteikumi paredzēja, ka 104,5 MHz radio jāskan latviešu valodā, bet 93,3 MHz – kādā svešvalodā. Lai varētu piedalīties šajos konkursos, pretendentam bija jāsamaksā 1067 eiro, kas bija vienreizējs maksājums. Bija arī noteikums, ka pēc konkursa noslēguma 15 mēnešu laikā radio ir jāuzsāk darbība. Toreiz V. A. Krauklis “Ziemeļlatvijai” teica, ka pašvaldībai ir iecere veidot nekomerciālu radio – tātad bez reklāmu pārraides, tāpēc ikmēneša maksai par to nevajadzētu būt pārlieku lielai. Ja tomēr šim radio piemēros komerciāla radio statusu, tad Valkas jauno radio varēs dzirdēt, izmantojot interneta resursus. Jau 2016. gadā pašvaldības vadītājs jaunā radio darbā kā konsultantu un programmu veidotāju bija iecerējis iesaistīt toreizējo pilsētas kultūras nama direktoru M. Žigatu, kurš ilgus gadus ir strādājis atpazīstamās radiostacijās.

Savukārt 2018. gada novembrī “Ziemeļlatvijas” publikācijā “Valkā atkal skan vietējais radio” rakstījām, ka Valkā un piecdesmit kilometru rādiusā ap to dzird skanam radio “Arena” (pašlaik M. Žigats vada Arenanet.lv – redakcijas piebilde). Jaunā stacija uztverama FM104,5 viļņos, kuros pirms daudziem gadiem skanēja Valkas radio. Lai noskaidrotu informāciju saistībā ar jauno radiostaciju, tolaik “Ziemeļlatvija” iztaujāja M. Žigatu. Sarunā atklājās, ka M. Žigats ir izveidojis vienotu mediju kopumu “Arena”, kurā testa režīmā jau darbojas nekomerciāls radio, kas no 2019. gada būs dzirdams arī internetā. No 2019. gada darbu uzsāks ziņu portāls Arenanet.lv. Plānota arī studija TV raidījumu ierakstīšanai. Turklāt M. Žigats ir jaunā medija īpašnieks, jo likums nosaka, ka Latvijā nevienai pašvaldībai nevar piederēt medijs. Toreiz uz “Ziemeļlatvijas” jautājumu, kurš jauno mediju finansēs, M. Žigats atbildēja: “Es! Pasaulē šobrīd darbojas noteikumi – ja vēlies piesaistīt līdzekļus, tev ir jāparāda, kam tu tos gribi piesaistīt. Var uzrakstīt biezu grāmatu par to, kā izveidot zemnieku saimniecību, iegādāties zemi, simts govis un zirgus. Ikviens naudas devējs teiks – kad tev būs viena govs, viens zirgs un mājas pamati un viens hektārs zemes, tad arī sāksim runāt. Ar radio, televīziju un ziņu portālu vai avīzīti ir līdzīgi. Ja gribam piesaistīt naudu, ir jādod arī no sevis paša. Mūs atbalstīja novada dome, piešķirot telpas (Valkā, Semināra ielā 21, otrajā stāvā) un tās izremontējot. Tas būs abpusējs darījums. Mēs savukārt sniegsim informāciju, kas notiek Valkā un Valgā un arī Vidzemē. Pārējā visa darbošanās notiek par maniem personīgajiem līdzekļiem, un tad, kad izdosies piesaistīt citus līdzekļus, spersim nākamo soli,” pārliecinoši apgalvoja medija īpašnieks M. Žigats. Taču nu redzams, ka savulaik Valkā ne bez novada domes atbalsta izveidotais ziņu portāls “Arenanet.lv” darbojas Rīgā.

Jāpiebilst, ka Valkas novada pašvaldība ir viena no tām Latvijas pašvaldībām, kas aktīvi visos pieejamos medijos izplata informāciju par novada notikumiem un pasākumiem. Pirms vairākiem gadiem pēc V. A. Kraukļa ierosinājuma novada domē izveidoja domes priekšsēdētāja sekretariātu, kurā pašlaik strādā sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis un elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste Dace Pūce. Pašvaldība par budžeta līdzekļiem izdod arī sabiedrisko attiecību speciālista sagatavotās “Valkas Novada Vēstis”. Tas ir bezmaksas informatīvs izdevums un pie iedzīvotājiem pastkastēs nonāk reizi divos mēnešos. Novada domei naudas taupīšanas nolūkos nācās samazināt “Valkas Novada Vēstu” izdošanu katru mēnesi. Taču iedzīvotāji netiek atstāti bez informācijas, jo novada domei ir sava mājaslapa, kā arī tā aktīvi publicē informāciju sociālajos medijos. Vēl viens medijs, kurā jau vairākus gadus regulāri tiek atspoguļoti Valkas novada notikumi, ir Vidzemes Televīzija. Sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis informē, ka novada dome gan 2019. gan arī 2020. gadā ar Vidzemes Televīziju noslēgusi līgumus ar vienādiem nosacījumiem un izmaksām. Proti, ikmēneša pakalpojumu summa ir 250 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). I. Leitis skaidro, ka ar PVN ikmēneša rēķins ir 302,50 eiro liels. Līguma kopējā summa gadā ir trīs tūkstoši eiro bez PVN.

Atgādinām, ka arī laikraksts “Ziemeļlatvija” informē par visu svarīgāko, kas notiek Valkas novadā, seko līdzi pašvaldību darbam, bet mums par saturu neviens nemaksā. Rakstus, ko gatavo žurnālisti laikrakstam un portālam, neapmaksā ne pašvaldība, ne komercstruktūras, tas dod iespēju par notikumiem paust dažādus viedokļus, arī kritiskus. Laikraksts līdzekļus gūst no reklāmām un abonēšanas, kā arī valsts atbalstītiem mediju projektiem.