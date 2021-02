Valkas novada dome rīko konkursa otro kārtu

Lai izvēlētos profesionālāko pretendentu uz Valkas novada domes rīkoto jauno Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas labiekārtošanas darbu vadītāja – dārznieka amatu, līdz pirmdienai notiek konkursa otrā kārta.

Pašvaldības Personāla nodaļas vadītāja Līga Metuzāle jau iepriekš, sniedzot informāciju par konkursa gaitu, pieļāva, ka konkursa komisijai gadījumā, ja pēc darba intervijām nevarēs pieņemt lēmumu, būs jāorganizē otrā kārta. L. Metuzāle “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka lielākā daļa pretendentu savā jomā ir zinoši un ar lielāku vai mazāku darba pieredzi.

Līdz konkursa termiņa beigām – 5. februārim – pašvaldība saņēma astoņus pieteikumus – visus no daiļā dzimuma pārstāvēm. Viena pretendente savu dalību konkursā atsauca, viena – ceturtdien īsi pirms darba interviju sākuma arī atsauca savu piedalīšanos. Līdz ar to konkursa komisija darba intervijā, kas notika attālināti, uzklausīja sešas amata pretendentes. L. Metuzāle stāsta, ka uz konkursa otro kārtu ir jāiesūta praktiskais darbs – apzaļumošanas skices vai plāni, vai arī jau izveidotas apzaļumotas vietas vizualizācija. Personāla nodaļas vadītāja atzīst, ka komisijai būs, no kā izvēlēties. Turklāt komisijas locekļiem, izvēloties konkursa uzvarētāju, ir jāņem vērā, ka šis jaunais pašvaldības speciālists ne tikai strādās, lai Valka būtu sakopta un skaista, bet arī raudzīsies, lai pilsētas teritorijas uzkopšanas darbos strādājošie veiktu savus darba pienākumus.