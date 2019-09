Valkas novada iedzīvotājus aicina bez maksas pārbaudīt veselību. Valkā pārbaudi varēs veikt jau rīt!

Jau trešo gadu Veselības nedēļas ietvaros Valkas novada iedzīvotāji bez maksas varēs pārbaudīt veselību pie medicīnas speciālista. Šī iespēja būs pieejama valcēniešiem, kā arī Vijciema, Kārķu un Ērģemes pagasta iedzīvotājiem.

Novada domes sabiedrības veselības organizatore Baiba Vorobjeva informē, ka iedzīvotāji varēs nosvērties un nomērīties, noteikt ķermeņa masas indeksu, izmērīt asinsspiedienu un pulsu, noteikt cukura līmeni asinīs, izmērīt holesterīnu, pārbaudīties uz B un C hepatītu, veikt HIV un sifilisa eksprestestus (šo specifisko mērījumu skaits ir ierobežots, jo jārēķinās ar Eiropas Savienības fonda projekta budžetu), kā arī saņemt medicīnas personāla īsu konsultāciju par iegūtajiem rādījumiem un par tālāko nepieciešamo rīcību.

Valcēnieši pārbaudi varēs veikt otrdien, 24. septembrī, no pulksten 9 līdz 15 biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” telpās Semināra ielā 23. Trešdien, 25. septembrī, no pulksten 9 līdz 16.30 pārbaudīties iespējams Vijciema tautas nama telpās, bet ceturtdien, 26. septembrī, no pulksten 13 līdz 17 – Ērģemes pagasta pārvaldes telpās.

B. Vorobjeva aicina izmantot šo iespēju visa vecuma iedzīvotājiem, jo līdz šim visaktīvāk to izmantojuši vecāka gadagājuma cilvēki. Pērn šī akcija notika Valkā, Ērģemes, Valkas un Zvārtavas pagastā. To izmantoja vairāk nekā 100 iedzīvotāju, pārsvarā – pensionāri pagastos.