Valkas novada mēra plāni bažīgus dara vietējos uzņēmējus

Valkas uzņēmējs, viesu nama “Otrā Elpa” īpašnieks Aivo Vārs, uzklausot arī citus vietējos tūrisma pakalpojumu sniedzējus un kopā ar viņiem, aicina Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli sarīkot publisku sanāksmi, kurā V. A. Krauklis izskaidrotu Valkas iedzīvotājiem un uzņēmējiem pašvaldības vēlmi pēc triju vai četru zvaigžņu viesnīcas Valkā un to, kā šo plānu domāts īstenot – ar pašvaldības līdzfinansējumu vai tikai un vienīgi par privāto investoru naudu.

Šis jautājums Aivo Vāram radās, izlasot portālā www.ziemellatvija.lv ziņu par to, ka šomēnes Valkas novada domē viesojās Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents un “MOGOTEL Hotel Group” finanšu kontrolieris Jānis Pinnis un “MOGOTEL Hotel Group” pārdošanas nodaļas vadītāja Sanda Roze.

Vietējie grib visiem vienlīdzīgus biznesa noteikumus

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras interneta vietnē lasāms, ka “MOGOTEL Hotel Group” ir strauji augošs uzņēmums, kas piedāvā viesu izmitināšanas, ēdināšanas, semināru organizēšanas, kā arī spa pakalpojumus. Uzņēmumam Baltijas valstīs šobrīd ir 15 viesnīcas.

Valkas novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis informē, ka vizītes laikā Valkas novada domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis iepazīstināja viesnīcu grupas pārstāvjus ar Valku un tuvāko apkārtni un pārrunāja iespējamās nākotnes sadarbības iespējas.

“Mēs turpinām meklēt investoru tādai viesnīcai, kas spētu uzņemt maksātspējīgu publiku – tūristu grupas. Viesnīcai būtu jābūt ar vismaz 40 numuriem, vēl labāk būtu, ja tie būtu 60 numuri. Tas būtu ļoti labā trīs zvaigžņu vai pat četru zvaigžņu līmenī, jo tad mēs varētu uzņemt to tūrisma segmentu, kuru pašlaik ne Valkā, ne Valgā nav iespējams izguldīt. Šādas grupas arī nekad nepaliks skolas internātā, jo viņu komforta prasības ir citā līmenī,” pašvaldības sagatavotajā relīzē norāda V. A. Krauklis.

“MOGOTEL Hotel Group” pārstāvjiem arī tika izrādītas Valkas novada domei piederošās potenciālās ēkas viesnīcas atvēršanai, piemēram, Meliorācijas rajonā un Valkas centrā (bijušās Tēraudskolas ēkā).

Izlasot pašvaldības relīzi, A. Vāram rodas jautājums, uz kādiem noteikumiem “MOGOTEL Hotel Group” ienāktu Valkā, – vai uzņēmums ieguldītu savus privātos līdzekļus vai arī Valkas novada pašvaldība uzceltu priekš viņiem ēku un tad šis uzņēmums pārvaldītu viesnīcu biznesu.

“Ja viņi ceļ viesnīcu paši par savu naudu, nav problēmu, tā jau ir viņu darīšana. Taču, ja to dara pašvaldība, tas ir absolūti nepareizi un novada dome tad faktiski nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Ja tam tiek tērēta Eiropas Savienības struktūrfondu nauda un pašvaldības līdzfinansējums, tas ir nepieļaujami bez matemātiskiem aprēķiniem un bez pamatojuma. Turklāt ir jautājums, cik rentabla Valkā būtu triju vai četru zvaigžņu viesnīcas darbība un ar ko tūrisma nozare Valkā var piesaistīt augstas klases tūristus. Es šajā biznesā darbojos jau 20 gadus un neredzu, kā to var izdarīt,” atzīst A. Vārs.

Uzņēmējs arī aicina gan Valkas novada domes vadību, gan pašvaldības Izglītības nodaļas speciālistus sanāksmē sniegt skaidrojumu, vai Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas jaunajā internātā Domes bulvārī tiks piedāvātas nakšņošanas iespējas tūristiem.

“Ko nozīmē Valkas novada pašvaldības vadītāja teikums – “šādas grupas (augtas klases tūristi) arī nekad nepaliks skolas internātā, jo viņu komforta prasības ir citā līmenī”? Kādā sakarā, ja internāts ir izbūvēts par pašvaldības un Eiropas Savienības fonda naudu skolas un skolēnu vajadzībām? Aicinu pašvaldības Izglītības nodaļu sniegt savu redzējumu, kādiem mērķiem skolas internāts tika būvēts,” rosina A. Vārs.

Mērs kliedē aizdomas. Uzņēmējs tik un tā vēlas sapulci

Aicināts sniegt savu komentāru, Valkas novada domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis “Ziemeļlatvijai” uzsver, ka pašvaldības vēlme pēc vismaz triju zvaigžņu viesnīcas Valkā nenozīmē, ka šo projektu īstenotu pati pašvaldība. “Mums nemaz nav tādu iespēju. Mēs (Valkas novada dome – redakcijas piezīme) varam investoriem piedāvāt veidot kopuzņēmumu, no savas puses ieguldot zemi vai ēku. Viena no potenciāli pievilcīgākajām vietām ir Tēraudskola, bet Valkā ir pavisam piecas šādas vietas, ko vienmēr rādām potenciālajiem investoriem,” teic V. A. Krauklis. Viņš neslēpj, ka jau vairāk nekā 10 gadu meklē investoru, kurš Valkā atvērtu viesnīcu ar tik daudz vietām, lai tur varētu uzņemt tūristu autobusus, taču pagaidām rezultātu nav, jo privātuzņēmēja ieguldījumi šādā objektā ir mērāmi miljonos. Savukārt ģimnāzijas dienesta viesnīca pamatā esot tikai sporta nometnēm, - šovasar visas vietas tajā jau esot rezervētas.

Taujāts, kāpēc pašvaldība tik ļoti iedegusies par investora piesaisti tieši viesnīcai Valkā, V. A. Krauklis uzsver, ka pašlaik Valka zaudē būtiskāko un maksātspējīgāko tūristu segmentu – tūristus, kuri pārvietojas lielajos autobusos, jo neviens uzņēmējs Valkā pašlaik nevar tik daudz klientu izguldīt vienuviet. “Vietējiem uzņēmējiem pats daudzas reizes esmu rosinājis par to domāt un investēt šajā jomā, jo tas paceltu pilnīgi citā līmenī tūrisma apjomu un to naudas daļu, ko tūristi ienes lokālajā ekonomikā. Ja Valkā tiktu atvērta trīs zvaigžņu viesnīca ar vismaz 40 numuriem, tas nekādā veidā nevar nākt par ļaunu vietējiem uzņēmējiem, arī tiem, kas nodarbojas ar viesu uzņemšanu, jo viņi tūristu autobusu pašlaik nespēj uzņemt. Tūristu grupas, kas pārnakšņotu Valkā, visu laiku nepaliktu viesnīcā, viņi pilsētā meklētu vietas, kur var paēst, iepirkties, izklaidēties. Uzņēmējiem pavērtos iespējas gan piedāvāt esošos pakalpojumus, gan domāt jaunus,” uzskata V. A. Krauklis. Viņš nosauc konkrētu piemēru ar veikala “SuperAlko” atvēršanu Valkas centrā, kad pašvaldība bija par šo projektu, bet iebilda mazo veikalu īpašnieki, bažījoties, ka viņiem rastos problēmas, taču tā neesot noticis, – gluži pretēji, viņiem pircēju skaits pat palielinājies.

Jebkurā gadījumā A. Vārs neatkāpjas no sava aicinājuma V. A. Krauklim sarīkot publisku sanāksmi un sniegt skaidrojumu par pašvaldības iecerēm tūrisma nozarē Valkā pēc iespējas plašākam vēlētāju lokam, kā arī šajā sanāksmē savu skaidrojumu par skolas internāta izmantošanas plāniem sniegtu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas vadība. “Nekādu problēmu, vienmēr esam bijuši gatavi skaidrot iedzīvotājiem un uzņēmējiem jebkurus jautājumus. Jāskatās vienīgi laika grafiks,” “Ziemeļlatvijas” vaicāts par šādu iespēju, atbild V. A. Krau­klis.