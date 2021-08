Valkas novadā notiks militārās mācības “Namejs 2021”

Šī gada 3., 4. un 5. septembrī Zemessardzes 22.kaujas nodrošinājuma bataljona atbildības teritorijā, Valkas novada Valkas un Vijciema pagastā, kā arī Valmieras novada Plāņu, Trikātas un Vaidavas pagastā notiks bataljona militārās mācības, kuru mērķis ir pilnveidot karavīru un zemessargu militārās prasmes, lai varētu pilnvērtīgi veikt uzdevumus militārajās mācībās “Namejs 2021”.

Tāpat no 24. līdz 26. septembrim Valkas novadā, Valkas un Vijciema pagastā norisināsies daļa no Nacionālo bruņoto spēku militārajām mācībām “Namejs 2021”, kuras laikā tiks pārbaudīta Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes karavīru, rezerves karavīru un zemessargu, tostarp no 22. kaujas nodrošinājuma bataljona, spēja veikt uzdevumus konvencionālā apdraudējuma gadījumā.

Abu militāro mācību laikā Valkas novadā un pa ceļiem virzienā no Valmieras pārvietosies militārā tehnika, karavīri un zemessargi formas tērpos ar ieročiem. Uzdevumu izpildes laikā tiks lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, ja tāda tiek atrasta, to nedrīkst aiztikt. Militāro mācību laikā tiks ievērotas ugunsdrošības un dabas aizsardzības prasības. Mācības notiks ar īpašniekiem saskaņotās teritorijās un pēc vingrinājuma tās tiks apsekotas un sakoptas.

Aicinām ar sapratni izturēties pret iespējamajām neērtībām un īslaicīgiem traucējumiem, kas var rasties sakarā ar militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem vai īslaicīgu kontrolpunktu un pārvietojamo šķēršļu izvietošanu. Šie šķēršļi nepiesārņo vidi un nebojā infrastruktūru. Tāpat aicinām neuztraukties, redzot karavīru un zemessargu pārvietošanos ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem, tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju ieņemšanu.

Regulāri vingrinoties un pārbaudot savas spējas, Latvijas zemessargi un karavīri nodrošina to, ka ar katru gadu valsts aizsardzība kļūst arvien spēcīgāka. Zemessargi un karavīri trenējas pēc iespējas realitātei pietuvinātos apstākļos, tādējādi nostiprinot savas prasmes aizsargāt savu atbildības teritoriju – savus novadus, pilsētas, pagastus, ciemus.