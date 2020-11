Valkas novada pašvaldība modulē situāciju, kā rīkoties X stundā

Lai Valkas novada domē būtu konkrēts plāns, kā rīkoties ārkārtas situācijā saistībā ar “Covid-19” saslimšanas gadījumu pieaugumu ģimenēs ar bērniem, ja slimo viens vai abi vecāki, vakar pašvaldībā tikās atbildīgo dienestu vadītāji. Sapulcē piedalījās arī Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons.

Pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis skaidro, ka šī sapulce bija nepieciešama, lai modulētu situāciju, ko darīt gadījumā, ja ar “Covid-19” saslimst viens vai abi vecāki, bet bērniem novērojama viegla slimošanas gaita vai viņus infekcija nav skārusi. Pašvaldības vadītājs atzīst, ka ne visām ģimenēm ir pieejams tuvinieku atbalsts, kuri varētu bērnus, kamēr vecāki ārstējas slimnīcā, pieņemt pie sevis, tāpēc, lai nerastos ārkārtas situācija, ir pieņemts konkrēts lēmums. Gadījumā, ja būs nepieciešamība, bērnus varēs izmitināt novada domes bijušā ģimenes atbalsta centra “Saulīte” telpās Ērģemes pagastā. “Ziemeļlatvija” rakstīja, ka ar novada domes sēdes lēmumu šī sociālās aprūpes iestāde tika slēgta, jo pieprasījums pēc šī pakalpojuma samazinājās un pēdējā laikā iestādē uzturējās maz bērnu līdz 18 gadu vecumam.

Pirms tam “Saulītes” telpas, ņemot vērā visus noteikumus, tiks sakārtotas, lai bērni tur ērti varētu pavadīt laiku. Pašvaldībā pārrunāja arī to, kas aprūpētu bērnus, kamēr vecāki ārstējas.

Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu vadītājs Pēteris Pētersons stāsta, ka ēka, kur kādreiz atradās “Saulīte”, būvēta vairākām pirmsskolas izglītības iestādes grupiņām ar atsevišķām ieejām. Telpas ir apkurinātas, un ir iespēja pagatavot ēdienu.

Sapulcē tika pārrunāta arī kārtībā, kādā ar pašvaldības atbalstu mājās tiek atgādāti ar “Covid-19” inficētie novada iedzīvotāji, piemēram, no ārstniecības iestādes. Pašvaldība šim nolūkam pērk ārpakalpojumu no SIA “VTU Valmiera”, kuras rīcībā ir specializēts transports. Pašvaldības vadītājs uzskata, ka iedzīvotājiem pašlaik satraukumam nav pamata, situācija tiek kontrolēta, jo nejaušības dēļ pašvaldībai ir zināmi visi seši ar “Covid-19” slimojošie iedzīvotāji. Taču joprojām Slimību profilakses un kontroles centrs pašvaldībai nesniedz informāciju par konkrētām personām, kurām konstatēts “Covid-19”. Tas pašvaldībām sarežģī situāciju, lai veiktu visus nepieciešamos drošības pasākumus, piemēram, ja kāds no inficētajiem dzīvo daudzdzīvokļu mājā, tad būtu jādezinficē koplietošanas telpas.