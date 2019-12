Valkas novada senioriem un bērniem dāvinās saldumu paciņas

No šodienas līdz 13. janvārim (izņemot 30. decembri) darba dienās no pulksten 8 līdz 19 (pirmdien 23. decembrī, līdz pulksten 12) Valkas novada seniori un bērni varēs saņemt pašvaldības sarūpētās saldumu paciņas.

Novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis informē, ka šāgada nogalē saldumu paciņas saņems bērni no gada vecuma – dzimuši līdz 2018. gada 31. decembrim – un skolēni līdz 4. klasei (ieskaitot). Tie bērni, kuri neapmeklē pašvaldības izglītības iestādes, bet ir deklarēti novada teritorijā, kā arī Valkas pilsētas seniori no 70 gadu vecuma (dzimuši līdz 1949. gada 31. decembrim) paciņas var saņemt pilsētas kultūras namā pie dežuranta. Lai nerastos pārpratumi, uzrādīšanai līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Bērni, kuri apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, paciņas varēs saņemt savās izglītības iestādēs. Par to nogādāšanu novada pagastu bērniem un senioriem rūpēsies pagastu pārvaldes.

Novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja Ilze Grandava informē, ka pašvaldībai šis svētku pārsteigums atsevišķām iedzīvotāju grupām izmaksā apmēram deviņi tūkstoši eiro. Vienas saldumu paciņas cena – 3,50 eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa).

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka līdz šim pašvaldība paciņas dāvināja bērniem no piedzimšanas līdz 9. klasei (ieskaitot). Daži mazuļu vecāki šo faktu ir komentējuši arī sociālajos tīklos. Uz vecāku komentāru atbildi sniedzis pašvaldības vadītājs Vents Armands Krauklis, atgādinot, ka novada dome maijā rīko Sudraba karotīšu pasniegšanas svētkus, kuros pašvaldības dāvanu saņems ikviens novadā dzimušais un deklarētais bērniņš. Savukārt “Ziemeļlatvija” interesējās, kāpēc šogad paciņas saņems tikai skolēni līdz 4. klasei (ieskaitot). V. A. Krauklis uzskata, ka skolēniem no 5. līdz 9. klasei esot citas prioritātes un bijuši pat gadījumi, ka bērni no paciņām atteikušies.