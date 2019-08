Valkas novadā skolēnu vecākiem sniegs atbalstu mācību līdzekļu iegādei

Tuvojas jaunā mācību gada sākums un augusts ir laiks, kad vecāki aktīvi sāk savas atvases gatavot skolas gaitām. Lai kaut nedaudz Valkas novada ģimenēm atvieglotu finansiālos tēriņus, novada dome nolēmusi sniegt nelielu atbalstu – pabalsta un dāvanu karšu veidā.

Pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Natālija Dubrovska informē, ka pabalstu mācību līdzekļu iegādei vienam bērnam, kurš mācīsies no 1.līdz 12. klasei kādā no novada vispārizglītojošām mācību iestādēm, 15 eiro apmērā piešķirs trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm. Tātad, ja ģimenē ir vairāki bērni, attiecīgi pabalsts ir lielāks. Lai saņemtu pašvaldības finansiālo atbalstu, vienam no vecākiem ir jāierodas Sociālajā dienestā un jāiesniedz iesniegums. Vecākam ir jāizvēlas, vai pabalstu ieskaitīt bankas kontā, vai arī tas tiks izmaksāts novada domes kasē. Pašvaldība nolēmusi, ka pabalsts tiek izmaksāts naudā, jo vecāki izmanto atlaižu laiku, lai izdevīgāk iegādātos skolas lietas.

Savukārt pirmklasnieku vecāki līdz 1. septembrim saņems dāvanu kartes 15 eiro apmērā. Tās pašvaldība iegādājusies kancelejas preču veikalā “Freko” un Jāņa Rozes grāmatnīcā. Šādu informāciju “Ziemeļlatvijai” sniedz novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks. Viņš lēš, ka 1. septembrī skolas gaitas uzsāks vismaz 70 pirmīši, bet statistikas datus precizēs nākamnedēļ.