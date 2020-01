Valkas pilsētas kultūras dzīvē – pārmaiņas. Kultūras nama vadītājs Māris Žigats uzrakstījis atlūgumu

Šodien ir pēdējā darba diena Valkas pilsētas kultūras nama direktoram Mārim Žigatam. Pēc gandrīz četru gadu ilga darba pilsētas kultūras nama vadītāja amatā trešdien M. Žigats uzrakstīja atlūgumu. Viņš amatu atstāj pēc paša vēlēšanās.



To, ka M. Žigats aiziet no darba, “Ziemeļlatvijai” apstiprināja novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. Vērtējot novada domes sadarbību ar Latvijā vienu no pazīstamākās rokgrupas “Pienvedēja Piedzīvojumi” mūziķi M. Žigatu, V. A. Krauklis atzīst, ka abām pusēm tā bijusi vērtīga pieredze. Pašvaldības vadītājs M. Žigatu slavē kā spēcīgu pasākumu organizatoru, un viņš iemācījis uz lietām paskatīties no cita redzes punkta. Proti, M. Žigats pierādījis, ka, arī samazinot darbinieku skaitu, kultūras nams var strādāt un rīkot pasākumus. Ir bijušas arī lietas, kur pašvaldība vēlētos, lai tās būtu risinātas pozitīvākā virzienā, piemēram, M. Žigata sadarbībā ar vietējiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, kā arī sajūtas radīšanā, ka kultūras namā ir gaidīts ikviens apmeklētājs.

“Kopumā mūsu sadarbība bija veiksmīga, bet tai pienācis laiks pielikt punktu,” ir diplomātisks pašvaldības vadītājs.

“Ziemeļlatvijai” ne reizi vien tika sniegta informācija, ka ilgāku laiku M. Žigats nebija sastopams savā darba vietā, bet oficiāli par to neviens nerunāja. V. A. Krauklis tagad atzīst, ka tas viņam arī nav nekāds noslēpums un pašvaldībai esot “attiecīgi akti par dienām, kad kultūras nama vadītājs neieradās darbā. Šo jautājumu nevajadzētu vairs cilāt, tas vairs nav izšķiroši, jo lēmums ir pieņemts un tā būtu tāda blusu skaitīšana”.

Uz jautājumu, kas turpmāk vadīs pilsētas kultūras namu, V. A. Krauklis atklāj, ka tas būs līdzšinējais Izglītības un kultūras daļas vadītājs, Valkas pilsētas teātra režisors Aivars Ikšelis. Šāda izvēle izdarīta, jo pašvaldība katru gadu cenšas samazināt administratīvo aparātu, un nolemts, ka Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļā likvidēs Izglītības un kultūras daļas vadītāja amatu. A. Ikšelis darbu jaunajā amatā sāks ar V. A. Kraukļa izdotu rīkojumu, bet būs nepieciešams arī domes lēmums.

Laikā, kad M. Žigats veica savus amata pienākumus, par viņa vietnieci strādāja ilggadējā kultūras nama darbiniece Līga Pandalone. Viņa “Ziemeļlatvijai” atzina: “Esmu strādājusi kopā ar trim kultūras nama vadītājiem – Aiju Sallu, Mārīti Meļķi un Māri Žigatu. Man no Māra ir žēl šķirties, bet tepat jau visi Latvijā dzīvojam. Strādājot kopā ar Māri, esmu mainījusies kā cilvēks – viņš man iemācīja pateikt nē, kā tautā saka – visām pudelēm nebāzties par korķi un lieku reizi paklusēt. Vai tas man vienmēr izdodas, tas ir cits jautājums, bet vismaz esmu to iemācījusies. Turklāt arī es pie šī sava amata neesmu pieaugusi,” atzīst L. Pandalone.

Saruna ar jauno Valkas pilsētas kultūras nama direktoru A. Ikšeli būs kādā no nākamajiem laikraksta numuriem.