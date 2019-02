Valkas pilsētas kultūras namā 27.februārī plkst.19.00 – spēlfilmas "7 miljardi gadu pirms pasaules gala" seanss.

Divi latviešu jaunieši sastopas Francijas dienvidos. Viņš studē restaurāciju, viņa – jau sen kā apmetusies uz dzīvi Marseļā, strādā frizētavā un… ir pārsteidzoši līdzīga tēlam, ko puisis atsedz kādas baznīcas altārgleznas apakšslānī. Pēc īsā romāna Francijā Leo atgriežas Latvijā, kur jau atkal pēc brīža satiks Annu. Viņa ir atgriezusies, par spīti sarežģītām attiecībām ar Rīgu. Viņu mīlestība uzplaukst, tomēr - jo tuvāk viņi viens otru pielaiž, jo Anna šķiet neaizsniedzamāka.

Jāņa Ābeles pirmā pilnmetrāžas spēlfilma pārstāv Latvijas kinematogrāfā ne pārāk bieži sastopamo melodrāmas – jeb kā to dēvē pats režisors – mīlas drāmas žanru, kurš arvien ir vilinošs daudziem kino skatītājiem.

Filma turpina starptautisku atzinību guvušajā īsfilmā “Augstāk par zemi” aizsāktās pārdomas par jaunību un mīlestību, risinot mūžseno tēmu par cilvēka vēlmi mīlēt un būt mīlētam. Ar mistikas noskaņu apvītā un jutekliskā mīlas stāsta galvenie iedvesmas avoti ir franču Jaunais vilnis un Francijas kino kopumā.

Šis kino mīlas stāsts sola jauneklīgas un pavasarīgas dvesmas kino repertuārā. To apliecina arī filmas komanda, kurā sastrādājušies gan jaunie kino veidotāji - režisors un scenārists Jānis Ābele, operators Toms Šķēle, producente Inga Jerzjukova, gan pieredzes bagātie kā filmas producents Guntis Trekteris, skaņu režisors Ernests Ansons, filmas mākslinieks Jānis Bijubens.

Mūsdienīgu noskaņu filmai piešķir Grupas Baložu pilni pagalmi skaņdarbi.

Galvenajās lomās ir divi jaunie Latvijas aktieri Raimonds Celms (Latvijas Nacionālais teātris) un Jana Herbsta (Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris), kuri abi jau uz teātra skatuvēm iemantojuši lielu popularitāti un skatītāju mīlestību.

"Tas būtībā ir jauna cilvēka skatījums uz viņa paša dzīvi, uz to, kur viņš atrodas un kā vēlas sevi redzēt. Galvenā varoņa dzīve dramatiski mainās, jo stāsts ir par visinteresantāko tēmu dzīvē – mīlestību, un tur, kā paši zinām, mierīgi nekas nevar notikt. Iekšējās pasaules notikumi filmā gan parādās diezgan savdabīgi – tie nav ārēji plaši un ekspresīvi. Režisora vēlme bija iekšējo pasauli rādīt jūtīgiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, kurus viņš aizguvis, iedvesmojoties no franču jaunā viļņa metodēm un filozofijas. Bija ļoti interesanti strādāt! Skaistākais, kas man saistās ar šo filmu – tas ir neprātīgs jauneklīgas degsmes projekts, kur mēs, jauni cilvēki, esam satikušies, vēloties izstāstīt daļu no jaunības sajūtas, kas mūsos mīt. Ņemot vērā, ka mums bija supermikrobudžets, toties lielas ambīcijas, kā tas kopumā varētu izskatīties; visu savu labāko gribu ieguldījām šajā darbā. Esmu ļoti priecīgs par to,” stāsta Raimonds Celms.

Aktrise Jana Herbsta par darbu pie filmas saka: "Tobrīd latviešu kinematogrāfijā tādas filmas par divu jaunu cilvēku attiecībām nemaz nebija. Tur ir tālu no miera, tālu no skaistā, bet… tas viss ir skaisti.”

Režisors Jānis Ābele (dzimis 1990.) sāka strādāt kino sfērā un veidot īsfilmas jau studējot filosofiju. Pabeidzis Latvijas Kultūras Akadēmijas kino režijas maģistru programmu 2014. gadā ar filmu “Augstāk par zemi”. Tā ieguva Grand Prix 33. starptautiskajā īsfilmu festivālā Tous Courts Eksānprovansā, Francijā. Iegūtā balva bija kā pamats debijas pilnmetrāžas filmas “7 miljardi gadu pirms pasaules gala” tapšanai. Šobrīd Jānis Ābele jau darbojas pie savas 2. pilnmetrāžas filmas “Jelgava 94”, kas uz ekrāniem iznāks 2019. gada otrajā pusē.