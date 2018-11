bezugunsnavdumu

Uz sakopšanas rēķina nedrīkt ekonomēt - iegaumē to Kraukli, uzraksti uz spoguļa mājās, lai no rīta atcerēties. Lai arī man prieks, ka Valka zaudēs Valgai, varbūt kādreiz elohtorāts to ieraudzīs un nobalsos par kārtīgiem cilvēkiem, kuri negudros riteņi, bet vismaz kopēs no Igaunijas, ja nav prāta apsteigt.

pirms 21 minutēm, 2018.11.17 11:13