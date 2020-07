Valkas vieglatlēti uzrāda labus rezultātus

Piektdien, 10. jūlijā, Valgas apriņķī notika pirmais Hellenurme vasaras skrējiena posms, kurā startēja un labus rezultātus uzrādīja vieglatlēti no Valkas novada.



Vieglatlētu veterānu komandas pārstāvis Tālis Auniņš informē, ka Hellenurmes skrējienu seriāls norit jau devīto reizi un mūsu sportisti uz starta izgāja divās distancēs – 4,7 km (vecuma grupai no 60 un vairāk gadiem) un 8,2 km (vecuma grupai no 20 līdz 59 gadiem). Otro vietu 4,7 km distancē vecuma grupā 60+ ieguva Valkas veterānu komandas sportiste Aija Lāce, savukārt Tālis Auniņš šajā pašā vecuma grupā un distancē uzrādīja ceturto rezultātu. 8,2 km distancē godalgotajā trijniekā vecuma grupā 50+ ierindojās vēl viena mūsu dāma – Iveta Karole, kungu konkurencē 6. vieta Aigaram Feldmanim, bet 8. vieta Raitim Jākobsonam. Uz pirmajām šāda veida skriešanas sacensībām Valgas apriņķī pēc pandēmijas izraisītā pārtraukuma bija ieradušies arī skrējēji no Viru, Tervas, Tartu un pat Tallinas.



Nākamais sacensību posms – Lillemee kalnu skriešana, kas notiks 17. jūlijā. Kopumā Valgas apriņķī paredzēts aizvadīt vēl septiņus skriešanas sacensību posmus, no kuriem viens būs virtuālais skrējiens un notiks attālināti.