Valsts ieņēmumu dienests Valkā mainījis pieņemšanas laikus

No pirmdienas, 24. februāra, Valkas novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Valsts ieņēmumu dienesta speciāliste apkalpos klientus divas darba dienas nedēļā.

Novada Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja Baiba Vorobjeva skaidro: “Kopš 1. janvāra šī ir trešā reize, kad Valsts ieņēmumu dienests maina darba laiku. Cerams, ka šis būs gala variants un darba laiks vairs netiks koriģēts, lai nemaldinātu iedzīvotājus. Protams, ka iedzīvotāju labā vēlētos, lai Valsts ieņēmumu dienests atjauno klientu apkalpošanu trīs darba dienas nedēļā, bet šobrīd tas netiek plānots. Iedzīvotāju nepieciešamība pēc šiem pakalpojumiem ir liela. Šobrīd darbiniece vidēji vienā klientu pieņemšanas dienā apkalpo 40 personas. Valka atrodas Latvijas – Igaunijas pierobežā, tāpēc iedzīvotāji ierodas pēc izziņas par 2019. gadā Latvijā gūtajiem ienākumiem, ko iesniegt Igaunijas nodokļu administrācijai.”

Rēķinoties ar VID klientu apkalpošanas izmaiņām, jau pašlaik iedzīvotāji tiek informēti un rosināti iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju sniegt elektroniski Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS).

B. Vorobjeva atgādina, ka gada ienākumu deklarācijas jāiesniedz no 1. marta un papīra formā deklarāciju pie VID darbinieces varēs iesniegt tikai divas dienas nedēļā.

“Aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem un nebaidīties deklarāciju iesniegt elektroniski. Ja nav pietiekošu zināšanu, kā to izdarīt, sniegsim konsultācijas un praktisku palīdzību. Līdzi jāņem autorizācijas – EDS lietotāja vārds, parole vai internetbankas piekļuves – dati , attaisnojošie dokumenti – čeki un kvītis – par medicīnas un izglītības izdevumiem. Palīdzēsim sagatavot un elektroniski iesniegt deklarāciju,” sola B. Vorobjeva. Viņa norāda, ka, iespējams, šis ir pēdējais gads, kad gada ienākumu deklarāciju vēl varēs iesniegt papīra formātā. VID paredzējis, ka no 2021. gada deklarāciju iedzīvotāji varēs iesniegt tikai elektroniski.

UZZIŅAI

Valkas novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā VID klientus pieņems šādā laikā:

pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 12, no pulksten 12.30 līdz 18

ceturtdienās no pulksten 8 līdz 12, no pulksten 12.30 līdz 17