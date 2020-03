Repatriantiem, kuri atgriežas Latvijā no jebkuras pasaules valsts, jāaizpilda anketa, kurā cita starpā būs jāapsola ievērot 14 dienas ilgu pašizolāciju, lai mazinātu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” plašākas izplatības riskus.

Atgriežas tūkstoši, un daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir bažas, ka ne visi ievēro pašizolāciju. No daudzām vietām tiek saņemta informācija par to, ka sabiedriskās vietās uzturas cilvēki, kuri nesen atgriezušies no ārvalstīm. Taču pašizolācija ir obligāta, citādi var draudēt administratīvā vai kriminālatbildība atkarībā no pāridarījuma apmēra.

Par līdzcilvēku inficēšanu ar koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” vai citām infekcijas slimībām ir paredzēts sods atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 176.2 pantam, proti, par “Ārkārtējas situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu” uzliek naudas sodu līdz 350 eiro. Ja inficēšana ir izraisījusi smagas sekas (epidēmiju), tad atbildība jau paredzēta Latvijas Republikas Krimināllikuma140. pantā par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšanu. Sodīt vainīgo personu var ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Taču kriminālatbildība pie minētajiem apstākļiem var iestāties tikai tad, ja sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšana ir izraisījusi epidēmiju, turklāt, jākonstatē, ka epidēmiju izraisījusi tieši attiecīgās personas (nevis kādas citas personas) prettiesiskā rīcība.

Taču daudz efektīvāka par sodīšanu ir katra paša cilvēka atbildība par sabiedrības veselību un dzīvību, jo nevar paļauties uz to, ka gan jau valsts institūcijas kontrolēs no “Covid-19” skartajām ārvalstīm atbraukušos Latvijas iedzīvotājus. Valsts policijai nav datu bāzes par repatriantu vārdiem, uzvārdiem un dzīvesvietu.

“Pirmkārt, Valsts policijai arī nav jākontrolē, vai no ārzemēm atbraukušie cilvēki ievēro mājas karantīnu. Otrkārt, mēs nezinām, kuri cilvēki ir atbraukuši no ārzemēm. Valsts policijai tādas informācijas nav,” intervijā “Ziemeļlatvijai” atzīst Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Vilnis Būce.

Vilnis Būce: – No Valsts robežsardzes šādu informāciju saņemt nav iespējams, jo Latvija ir viena no tām 26 Eiropas valstīm, ko aptver Šengenas zona, kurā var ceļot bez robežkontroles. Datus par repatriantiem, kuri atgriežas Latvijā, apkopo Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), taču tā ir medicīnas iestāde un šīm iestādēm nav pienākums izpaust policijai ziņas par saviem pacientiem, izņemot, ja pacients guvis krimināltraumu. SPKC prasa ziņas, lai gadījumā, ja cilvēks ir inficējies ar “Covid-19”, varētu viņu informēt un arīdzan konstatēt, ar kādām personām pa šo laiku viņš ir kontaktējies, lai arī šiem cilvēkiem varētu paziņot, ka viņas kontaktējušās ar inficēto personu. Būtu muļķīgi, ja policists ietu klāt katram cilvēkam un teiktu – “rādi izziņu, vai tev ir “Covid-19” vai nav.

– Tātad faktiski vienīgais informācijas avots, no kā Valsts policija var uzzināt, vai no ārvalstīm atbraukušie ievēro pašizolēšanos dzīvesvietā, ir citi sabiedrības locekļi. Vai Valsts policija ir saņēmusi sūdzības par pašizolēšanās neievērošanu?

– Jā, un jānorāda, ka līdz šim, saņemot informāciju par personām, kuras, atgriežoties no ārzemēm, neievēro pašizolāciju, policija uz to attiecīgi reaģē un pārbauda. Katrs gadījums ir vērtējams individuāli un policijas primārais mērķis nav sodīt, tiek veikts arī skaidrojošais darbs.

Tomēr ir arī gadījumi, kad policija ir saņēmusi informāciju par personām, kuras atkārtoti un apzināti neievēro pašizolācijas noteikumus, un šādos gadījumos, ja iedzīvotāji turpinās bezatbildīgi attiekties pret ierobežojumiem, būs sods. Atgādinām – ja esi atgriezies no ārzemēm, ir jāievēro pašizolācija! Esi atbildīgs un paliec mājās. Šajā laikā uzturies savā dzīvesvietā, nedodies uz darbu, sabiedriskām, publiskām un citām vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku. Bet, ja ir neatliekama nepieciešamība doties, piemēram, uz veikalu, ievēro visas drošības prasības. Ir jāsaprot, ka šie pašizolācijas noteikumi ir mūsu visu veselības un drošības interesēs–sociāla distancēšanās būtiski palīdz samazināt slimības izplatību. Ja pamanāt, ka kāds neievēro šos noteikumus, par to var droši ziņot policijai, zvanot 110. Ja ziņo par pārkāpumu, esi konkrēts un nosauc pēc iespējās precīzāku informāciju!

– Vai lietas pēc Krimināllikuma 140. panta par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšanu Latvijā kādreiz jau ir bijušas ierosinātas?

– To 25 gadu laikā, kopš strādāju Valsts policijā, neesmu saskāries ar šo likuma pantu. Latvijā trūkst tādas juridiskas pieredzes.

– Vai Valsts policijai ir doti norādījumi strādāt pastiprinātā režīmā?

– Norādījumi ir kā jau visiem – ievērot piesardzību, bet tādu atsevišķu rīkojumu nav. Policistiem ir izdalītas sejas aizsargmaskas un dezinfekcijas līdzekļi. Mēģinām strādāt tā, lai pēc iespējas mazāk satiktos ar cilvēkiem. Lēmumi iespēju robežās jāpieņem bez cilvēku klātbūtnes. Policija un mediķi ir pirmās riska grupas, un mums nevajag apdraudēt vēl citus cilvēkus.