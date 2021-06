Vasara – karstākais ceļu remontdarbu laiks

Smiltenē uzsākti būvdarbi Atmodas ielā, kur tiks veikta ielas seguma atjaunošana 1,094 kilometru garumā. Intensīvi būvdarbi turpinās būvprojektā “Dakteru ielas pārbūve posmā no Dakteru 1 līdz Dārza ielai”. Ar satiksmes ierobežojumiem autovadītājiem jārēķinās arī uz reģionālajiem ceļiem, dodoties uz Valku un Valmieru.



Par Atmodas ielas seguma atjaunošanas darbiem Smiltenes novada dome jau maijā noslēdza līgumu ar SIA “8 CBR”. Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Beitika informē, ka Atmodas ielā ir plānota esošā asfalta seguma izlīdzinoša frēzēšana, karstā asfaltbetona dilumkārtas izbūve, esošo inženierkomunikāciju aku vāku regulēšana un ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana.

Būvdarbi šonedēļ sākās ar inženierkomunikāciju aku vāku regulēšanu un remontu. Šo darbu veikšanas laikā satiksme tiek organizēta pa vienu braukšanas joslu, regulējot to ar luksoforiem. Darba dienas beigās satiksmi atjauno abās ielas brauktuves joslās. Kā noskaidroja “Ziemeļlatvija”, būvdarbus objektā plānots pabeigt augustā.



Tiks ierobežots atļautais braukšanas ātrums

Šajā būvniecības sezonā Smiltenes novadā segums tiks atjaunots uz diviem reģionālās nozīmes ceļiem. Viens no garākajiem posmiem (17 kilometri – red. piezīme), kur šogad atjaunos segumu, ir autoceļš Valmiera–Smiltene (P18) no krustojuma ar autoceļu Strenči–Trikāta–Miega (V233) līdz Smiltenei (15,61.–32,89. km). Šobrīd objektā segumam ir vērojams nodilums, vietām ir iesēdumi un rises. Līdz ar to galvenie darbi objektā būs asfalta atjaunošana, kas ietver iesēdumu remontu, profila labošanu un dilumkārtas būvniecību. Paredzēta arī bojāto pasažieru platformu atjaunošana, grāvju tīrīšana. Tiks veikts arī Nigras caurtekas remonts un tilta pār Lisas upi remonts. Būvdarbu laikā ātrums tiks ierobežots līdz 50 un 70 km/h, kā arī plānots satiksmi regulēt ar luksoforiem.

“Darbus veic SIA “Limbažu ceļi”, to līgumcena ir 3,8 miljoni eiro ar PVN, kas tiek finansēti no papildus piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Darbus plānots pabeigt septembra vidū. Savukārt šī paša autoceļa posmā no Valmieras līdz krustojumam ar vietējo autoceļu Cempi–Brenguļi–Trikāta–Vijciems remontdarbi ir pabeigti,” ziņo VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļa.



Tur darbi tika uzsākti pagājušā gada vasaras beigās, kad tika laboti iesēdumi un veikta virsmas atjaunošana Cēsu un Smiltenes rotācijas apļos. Šogad tika veikta virsmas apstrāde. Šobrīd darbi jau pabeigti, tomēr vēl nedēļu tiks saglabāts ātruma ierobežojums 70 km/h, lai satiksmes ietekmē saformētos izbūvētā ceļa virskārta.

Beidzot atjauno autoceļu uz Valku

Šovasar sākta arī ilgi gaidītā reģionālā autoceļa P24 Smiltene–Valka asfalta seguma atjaunošana pavisam 9,18 kilometru garā posmā (6,10. km – 15,28. km) – virzienā no Smiltenes līdz Smiltenes un Valkas novadu robežai.



Atgādinām, ka ceļa Smiltene–Valka posmam no Smiltenes pilsētas robežas līdz krustojumam ar autoceļu Blome–Birzuļi–Palsmane (0,98. km – 6,10. km) šogad tiks sākta plānoto darbu projekta izstrāde. “Ziemeļlatvija” jau pavasarī rakstīja, ka šī ceļa remontdarbu uzsākšana būs atkarīga no tā, kad šiem darbiem būs pieejams finansējums.