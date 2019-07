Vecajā parkā uzstādīts dizaina objekts jaunlaulāto slēdzenēm

Pagājušajā gadā Smiltenē, Vecajā parkā no tilta pār Abula upīti tā atjaunošanas darbu laikā tika noņemtas jaunlaulāto slēdzenes, līdz ar to jaunajiem pāriem pilsētā vairs nebija īpašas vietas, kur apliecināt savu mīlestību. Kāzu dienā pie tilta pieslēgta slēdzene simbolizē mūžīgu mīlestību. Jūlijā Vecā parka pļaviņā starp viesnīcu “Brūzis” un dīķi uzstādīts jauns vides dizaina objekts – metāla sirdis, kas savstarpēji savijušās un diennakts tumšajā laikā tiek izgaismotas.



No tilta margām pērn noņemtās slēdzenes atrodas Smiltenes novada domē, kur joprojām tās pāri var saņemt atpakaļ. Daļa šo iespēju ir izmantojuši. Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine informē, ka Vecais parks jaunajam vides elementam bija vispiemērotākais, jo, veicot vērienīgus rekonstrukcijas darbus, tas kļuvis vēl skaistāks un sakoptāks. Ikdienā parka plašo teritoriju pastaigām izvēlas ģimenes ar bērniem, iemīļojuši arī jaunieši un seniori, atzinīgi Veco parku novērtē pilsētas viesi. “Domas par vietu, kur jaunajiem pāriem kāzu dienā vai kāzu gadadienā pielikt savu atslēdziņu, mums bija jau vairākus gadus. Ierosinājumus saņēmām arī no iedzīvotājiem. Jau iepriekš jaunie pāri kāzu dienā Vecajā parkā pie tilta piestiprināja slēdzenes, fotografējās un iegriezās “Brūzī” ieturēt svētku vakariņas. Jaunais vides dizaina elements sastāv no divām metāla sirdīm, kas savijušās kopā. Lielākā simbolizē jauno vīru, bet mazākā – sievu. Savijušās sirdis simboliski vēsta par mīlestību jaunā pāra ģimenē. Pēc pašvaldības pasūtījuma darbus veica SIA “Ceļinieks 2010”, kas šajā objektā bija ģenerāluzņēmējs, iesaistījās arī vairāki apakšuzņēmēji. Papildu tam šajā vietā ir ierīkoti jauni apstādījumi,” stāsta A. Kukaine.

Viena no smiltenietēm, kas rosināja pašvaldību domāt par ko tādu, ir Elīna Kubuliņa-Vilne. “Jau pirms vairākiem gadiem par šāda veida objektu biju ierosinājusi Smiltenes novada domei, jo bija sanācis diezgan daudz paceļot pa Latviju un citās pilsētās bija līdzīgi dekori, piemēram, Rēzeknē, Ventspilī, Jelgavā. Kad 2018. gadā tiltiņam pār Abulu tika nomainītas margas, ļoti priecājos, tomēr kļuva arī nedaudz skumji, ka tur piekārtās jaunlaulāto atslēdziņas tika noņemtas. Rakstīju Agijai Kukainei, ka vēl aizvien daudzi iedzīvotāji priecātos, ja Smiltenē tiktu uzstādīts speciāls, šim nolūkam paredzēts dizaina objekts jaunlaulāto atslēgām, piemēram, mūsu novada simbola veidā – metāliska rudzupuķe, kas būtu ļoti interesanta un pat tūristus piesaistoša. Šoreiz Agija atbildēja, ka šāda iespēja patiešām tiks izskatīta. Un, lūk, beidzot šomēnes visi varam priecāties par skaistajām metāla sirdīm. Rezultātā vairs netiks bojātas jaunās tiltiņa margas un esam ieguvuši vēl vienu dizaina objektu, kas, manuprāt, ļoti labi iederas Vecā parka vidē. Paldies Smiltenes novada domei un Agijai Kukainei par atsaucību,” priecājas E. Kubuliņa-Vilne.

Vēl šonedēļ neviena slēdzene pie metāla sirdīm nav piestiprināta. Kā noskaidroja “Ziemeļlatvija”, iespējams, tieši šodien kāds jaunlaulāto pāris šādā veidā apliecinās savu mīlestību.