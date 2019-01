Vēl šodien var nobalsot par skaistāk izrotāto īpašumu Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldība aicina vēl brīdi pakavēties svētku noskaņās un piedalīties ikgadējā akcijas “Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā” objektu vērtēšanā, lai noskaidrotu visskaistāk izrotātos un noformētos īpašumus novadā.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka līdz 20. decembrim ikviens iedzīvotājs vai uzņēmējs varēja izvirzīt un pieteikt Ziemassvētku noskaņās noformētos objektus Smiltenes novada teritorijā. Šogad pašvaldība saņēma astoņus pieteikumus, savukārt speciāli konkursa orga­nizēšanai izveidotā darba grupa, apsekojot novadu, balsošanai ir izvēlējusies izvirzīt papildu sešus objektus. Kā galvenie kritēriji, kurus ņēma vērā darba grupas dalībnieki, bija – kompozīcija, kvalitāte un idejas oriģinalitāte.

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine stāsta, ka par visskaistāk noformētajiem objektiem sociālajos tīklos facebook un draugiem.lv Smiltenes novada lapās balsot par savu favorītu var līdz pat svētdienai, 6. janvārim. “Labākie noformējumu autori tiks noteikti, summējot sabiedrības balsojuma rezultātus, kas būs septiņdesmit procentu, un Smiltenes novada domes apstiprinātās darba grupas rezultātus, kas veidos trīsdesmit procentu no kopējā balsojuma. Braukājot pa Smiltenes novadu lūkojot īpašumus, šoziem laukos varēja just lielāku aktivitāti. Ļoti iepriecināja, ka par Ziemassvētku noskaņu un rotājumiem daudz domā arī iedzīvotāji ārpus pilsētas – atsevišķos pagastos tie bija krāšņi un pārdomāti. Akcijas uzvarētājus paziņosim nākamajā nedēļā, un trīs labākie no tiem personīgi saņems Smiltenes novada domes īpaši šai akcijai veidotu gaismas dekoru Ozola zīmi, atzinības rakstus un veicināšanas balvas,” stāsta A. Kukaine.

Uzziņai

Balsošanai izvirzītie īpašumi: