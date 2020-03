Veterinārās klīnikas Smiltenē un Valkā strādā pēc iepriekšēja pieraksta

Darbs nav apstājies, mājdzīvnieki, kuru ārstēšanu nedrīkst atlikt, tiek pieņemti, bet tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tā par darbu “Covid-19” pandēmijas ierobežošanas laikā laikrakstam “Ziemeļlatvija” saka veterinārārsti Smiltenē un Valkā.

Valkas veterinārās klīnikas “Spoža Spalva” veterinārārste Ingrīda Vilne atklāj, ka jebkuras vizītes laiks turpmāk iepriekš jāsaskaņo ar dakteri. “Klīnikas durvis ir aizslēgtas, bet reāli mēs strādājam. Uz durvīm ir norādīts gan darba laiks, gan telefona numurs 29131260, uz kuru jāzvana, lai pieteiktu vizīti. Jāteic, ka klientu skaits pēdējo nedēļu laikā ir samazinājies uz igauņu rēķina, jo daudzi klienti pie manis brauca no Valgas. Bet dzīve līdz ar to nav apstājusies,” stāsta veterinārārste I. Vilne.

Veterinārajā klīnikā “Spoža Spalva” tiek ievēroti visi piesardzības pasākumi, klienti paši kļuvuši uzmanīgāki. “Pirms pieņemu cilvēkus, noskaidroju, vai pēdējo nedēļu laikā nav bijuši ārzemēs, kā arī apvaicājos par veselības stāvokli, daudzus jau labi pazīstu. Galvenais bez panikas, dzīvnieki šo vīrusu nepārnēsā,” teic I. Vilne. Viņa saimniekus aicina iegādāties saviem mājdzīvniekiem barību mēnesim uz priekšu, lai nav katru nedēļu jādodas uz zoo veikalu pēc kilograma sausās barības, tādējādi pasargājot sevi no uzturēšanās sabiedriskās vietās un biežākiem kontaktiem ar citiem.

Arī Smiltenes tehnikuma Mazo dzīvnieku klīnika līdz valstī noteiktā ārkārtējā stāvokļa beigām strādās tikai pēc iepriekšēja pieraksta un saīsinātā darba laikā, ievērojot Latvijas Veterinārārstu biedrības izstrādātās vadlīnijas. Mazo dzīvnieku klīnikas speciālistus var sazvanīt pa tālruņa numuru 20250228.

Savukārt Smiltenē Kupriša A. veterinārā klīnika vadās pēc situācijas un darbu plāno nedēļu uz priekšu. “Esam samazinājuši darba laiku, darba dienās klīnika atvērta no pulksten 9 līdz 15, sestdienās no pulksten 9 līdz 13, bet tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Veterinārārstu var sazvanīt pa tālruni 64773358. Stingri ievērojam visus noteikumus, ar klientiem visu iepriekš izrunājam pa telefonu. Jāpiebilst, ka pēc darba laika nedodamies vizītēs. Šobrīd ir ļoti svarīga piesardzība, jo, ja kāds ievazās vīrusu, tad mūsu pašu nebūs uz divām nedēļām un nespēsim palīdzēt mājdzīvniekiem. Ļoti aicinu tos, kuri pēdējo divu nedēļu laikā ir atgriezušies no ārzemēm, neapmeklēt mūsu veikalu, bet palikt pašizolācijā,” stāsta veterinārārste Santa Kupriša.

UZZIŅAI

Latvijas Veterinārārstu biedrības ieteikumi dzīvnieku īpašniekiem, apmeklējot veterinārās klīnikas:

ierodoties klīnikā un pēc vizītes mazgāt un dezinficēt rokas;

vizītes laikā lietot sejas masku un brilles;

klīniku aizliegts apmeklēt personām, kurām atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra vadlīnijām vai ārstniecības personu norādījumiem ir jāievēro karantīna;

klīniku aizliegts apmeklēt personām, kurām ir augšējo elpošanas ceļu saslimšanas simptomi – iesnas, šķavas, klepus, sāp kakls, ir neizprotams nogurums;

pierakstīties uz vizīti telefoniski vai elektroniski, nevis klātienē;

pirms vizītes telefoniski sazināties ar klīniku, lai izvērtētu nepieciešamību ierasties klātienē;

personām, kuru dzīvniekiem nepieciešamas zāles ārstēšanas kursa turpināšanai, sazināties telefoniski;

apmeklēt veterināro klīniku tikai gadījumos, kurus nevar atlikt;

dzīvnieku pavadīt uz vizīti tikai vienam pieaugušajam bez elpošanas ceļu saslimšanas pazīmēm;

nepulcēties uzgaidāmajā telpā, bet gaidīt vizītes kārtu svaigā gaisā vai savā automašīnā;

aizliegts kontakts (rokasspiediens, apskāviens), jāievēro divu metru distance ar citiem dzīvnieku īpašniekiem;

aicinām norēķināties par pakalpojumiem, lietojot bezkontakta maksājumus ar norēķinu karti.