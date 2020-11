Vidzemē apledo autoceļi

Otrdien Vidzemē un valsts centrālajos rajonos apledo autoceļi, tāpēc autovadītājiem ir jāievēro pastiprināta uzmanību, pārvietojoties izvēlētājos maršrutos.

Šonakt vietām gaisa temperatūra pazeminājās zem nulles, tāpēc uz autoceļiem no rīta veidojās apledojums. Šorīt apledojušos autoceļu posmus kaisīja 20 autoceļu uzturētāju transporta vienības un šis darbs joprojām turpinās.

Braukšanas apstākļi joprojām ir apgrūtināti uz Vidzemes šosejas posmā no pagrieziena uz Cēsīm līdz Igaunijas robežai, uz autoceļa Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) posmā no Cēsīm līdz Valmierai, uz autoceļa Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30) posmā no Bērzkroga līdz Vecpiebalgai un uz autoceļa Smiltene-Gulbene (P27) posmā no Ūdrupes tilta līdz Gulbenei.

Apledojums īpaši var veidoties uz autoceļiem, kas iet cauri mežiem vai gar ūdenstilpnēm, kā arī uz tiltiem un pārvadiem.