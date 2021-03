Vidzemē pieprasītākā profesija – kūdras ieguves palīgstrādnieks

Saistībā ar situāciju darba tirgū, ko ietekmējis Covid-19 izplatības apdraudējums un drošības pasākumi vīrusa izplatības ierobežošanai, reģistrētā bezdarba līmenis un bezdarbnieku skaits pērn palielinājās no marta vidus līdz jūnija beigām. No 2020. gada jūlija līdz oktobrim reģistrētā bezdarba līmenis un bezdarbnieku skaits samazinājās, bet decembrī atkal palielinājās. Arī šobrīd vērojams pieaugums.

Februāra beigās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē bija 74494 bezdarbnieki, bet reģistrētā bezdarba līmenis valstī – 8,2%. Salīdzinot ar janvāri, pieaugums ir par 0,2% punktiem, bezdarbnieku skaits mēneša laikā palielinājies par nepilniem diviem tūkstošiem.

Vidzemes reģionā, salīdzinot ar janvāri, bezdarba līmenis 2021. gada februāra beigās palielinājies par 0,3% punktiem – līdz 8,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

Ja reģistrētā bezdarba datus Vid­zemes reģionā šī gada februāra beigās salīdzinām ar 2020. gada februāra beigām, tad reģistrētā bezdarba līmenis ir par 2,3% punktiem augstāks nekā pērn februāra beigās, kad tas bija 6,0%. 2020. gada februāra beigās Vidzemes reģionā NVA uzskaitē bija 5409 reģistrēti bezdarbnieki, tātad gada laikā reģistrēto bezdarbnieku skaits palielinājies par 1497 cilvēkiem.

Ja reģistrētā bezdarba datus Valkas, Smiltenes un Strenču novados 2021. gada februāra beigās salīdzinām ar 2020. gada februāra beigām, tad reģistrētā bezdarba līmenis Valkas novadā ir par 2,6% punktiem augstāks nekā 2020. gada februārī, kad tas bija 6,6%, Smiltenes novadā – par 1,0% punktiem augstāks, Strenču novadā – par 1,4% punktiem augstāks nekā 2020. gada februāra beigās.

“Ziemeļlatvija” vērsās Nodarbinātības valsts aģentūras sabiedrisko attiecību nodaļā, lai noskaidrotu, kā Covid-19 ierobežojumi ir ietekmējuši ekonomiski aktīvo iedzīvotāju iespēju atrast darbu, pilnveidot profesionālās prasmes, kā arī uzzināt, kuras šobrīd ir pieprasītākās profesijas darba tirgū.

– Kādu jomu speciālisti/darbinieki darbu zaudējuši Covid-19 pandēmijas dēļ?

– 2020. gadā lielākais jaunreģistrēto bezdarbnieku skaits Vidzemes reģionā bija martā un aprīlī. 2021. gada janvārī un februārī bezdarbnieka statuss Vidzemes reģionā tika piešķirts 1664 personām, kas, salīdzinot ar atbilstošo periodu pirms gada, ir par 77 personām jeb 5% vairāk.

Salīdzinot Vidzemes reģionā 2021. gada februārī bezdarbnieka statusu ieguvušo skaitu sadalījumā pēc pēdējās nodarbošanās ar atbilstošo periodu pirms gada, visvairāk statusu ieguvuši mazumtirdzniecības veikala pārdevēji, apkopēji, ēku celtnieki, palīgstrādnieki, sētnieki, būvstrādnieki, tirdzniecības zāles darbinieki, savukārt lielākais samazinājums vērojams tādās profesijās kā pārdevējs konsultants, projekta vadītājs.

– Cik viegli reģionā ir atrast jaunu darbu, vai šobrīd ir vakances?

– 2021. gada februāra beigās NVA bija reģistrēta aktuāla 14 551 brīva darba vieta (salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, tas ir par 1082 vakancēm vairāk, salīdzinot ar 2020. gadu šo pašu periodu, tas ir par 16 199 darba vietām mazāk). Rīgas reģionā – 80% no brīvo darba vietu kopskaita, Vidzemes reģionā – 6% no brīvo darba vietu kopskaita. Ja 2021. gada februāra beigu datus salīdzina ar atbilstošo periodu pirms gada, tad brīvo darba vietu skaits sadalījumā pēc uzņēmuma nozares (NACE2) Vidzemes reģionā pieaudzis ieguves rūpniecības un karjeru izstrādē, valsts pārvaldē un aizsardzībā, obligātajā sociālajā apdrošināšanā un profesionālo zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē.

2021. gada februāra beigās visvairāk aktuālo vakanču Vidzemes reģionā bija šādās nozarēs: būvniecībā (22% brīvu darba vietu), apstrādes rūpniecībā (18%), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (18%).

Janvārī un februārī darbā iekārtojās 325 NVA Valmieras filiālē reģistrētie bezdarbnieki, savukārt 2020. gada 12 mēnešos – 2084.

– Kāda profila darbinieki šobrīd ir pieprasīti?

– 2021. gada februāra beigās valstī vispieprasītākie bija – palīgstrādnieks, kravas automobiļa vadītājs, būvstrādnieks, santehniķis, būvnieks, mūrnieks, kūdras ieguves palīgstrādnieks, elektriķis, betonētājs, apdares darbu strādnieks. Savukārt Vidzemes reģionā – kūdras ieguves palīgstrādnieks, palīgstrādnieks, būvstrādnieks, sezonas strādnieks, kravas automobiļa vadītājs, ēku celtnieks, kokapstrādes iekārtu operators, kareivis/matrozis (jūras spēkos), būvnieks, mūrnieks.

– Kādas patlaban iespējas pilnveidot profesionālās zināšanas un piedalīties apmācībā ir bezdarbniekiem, kā to ietekmē situācija valstī?

– Visiem NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem ir pieejami visi NVA īstenotie pakalpojumi. Klientiem pieejamas karjeras konsultācijas, palīdzība darba meklēšanā, neformālās izglītības programmu apguve, profesionālā apmācība, tālmācības, reģionālās mobilitātes atbalsts, ja darbs ir atrasts attālāk no dzīvesvietas, iespēja strādāt subsidētajās darba vietās, algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās un citi NVA pasākumi un pakalpojumi.

Taču jānorāda, ka 2020. gads un 2021. gada sākums ir ieviesis korekcijas daudzu pakalpojumu saņemšanā, jo Covid-19 pandēmijas un valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļos vairāki NVA pakalpojumi un pasākumi tika pielāgoti to saņemšanai attālināti, tostarp bezdarbnieka statusa iegūšana tiešsaistē, attālinātās karjeras konsultācijas. Ievērojot Ministru kabineta noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, no 2020. gada 7. novembra arī pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju programmu apguve tiek īstenota attālināti. Neskatoties uz ārkārtējo situāciju un ar to saistītajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, gan NVA, gan apmācības īstenotāji ir spējuši pielāgot savus pakalpojumus. Dalību dati parāda, ka arī NVA klienti ir pielāgojušies un turpina uzsāktās un uzsāk jaunas apmācības.

2020. gadā NVA saviem klientiem būtiski paplašināja iespējas mācīties tiešsaistē, piedāvājot iespēju mācīties attālinātās izglītības platformās, tostarp tādās kā “LU OpenMinded”, apgūstot vairākus Latvijas Universitātes pasniedzēju lekciju kursus, un “Element of AI”, kur latviešu valodā iespējams apgūt Helsinku Universitātes un tehnoloģiju uzņēmuma “Reaktor” izstrādāto bezmaksas kursu par mākslīgo intelektu. 2020. gadā NVA klienti varēja bez maksas apgūt kursus starptautiskajā attālinātās izglītības platformā “Coursera”, kurā pieejamās mācību programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas.

Reģistrētajiem bezdarbniekiem un reģistrētajiem darba meklētājiem, kuriem ir nepieciešams apgūt vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes, NVA piedāvā iespēju mācīties atvērto tiešsaistes kursu platformās un saņemt mācību izdevumu kompensāciju līdz 150 eiro apmērā. Uz mācību izdevumu kompensāciju NVA reģistrēts klients var pretendēt, ja ir izvēlējies tādu atvērto tiešsaistes kursu platformu, kurā vismaz divas augstākās izglītības iestādes mācību programmu apguvi piedāvā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām valodām un vismaz desmit platformā pārstāvētās augstākās izglītības iestādes ir iekļautas pasaules universitāšu reitingā “Times Higher Education” (https://www.timeshighereducation.com). Ja atvērto tiešsaistes kursu platformā izglītības programmu apguvi piedāvā mazāk kā desmit augstākās izglītības iestādes, tām visām ir jābūt iekļautām pasaules universitāšu reitingā “Times Higher Education”. Izvēlētai mācību programmai jāatbilst arī vienai no piecām Labklājības ministrijas apmācību komisijas apstiprinātajām jomām: Uzņēmējdarbība, Datorzinības, Datu zinātne, Informāciju tehnoloģijas vai Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve.

Jebkurš cilvēks, kuram ir interneta pieslēgums, jebkurā viņam ērtajā vietā un laikā var tiešsaistē apgūt darba meklēšanā noderīgas zināšanas, kā arī mācīties finanšu pratību, ar portāla Latvija.lv starpniecību autorizējoties NVA CV un vakanču portāla e-mācību sadaļā, kur lietotājiem pieejami e-mācību moduļi “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai” un “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”.

– Cik aktīvi pērn bez darba palikušie iesaistījās NVA piedāvātajās apmācībās?

– 2020. gada 12 mēnešos valstī neformālās izglītības programmu apguvē (to skaitā traktoru un transportlīdzekļu vadītāju apmācībā) iesaistījās 10342 reģistrētie NVA klienti (unikālās personas), profesionālās apmācības programmu apguvē – 2683, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 5520, praktiskajā apmācībā pie darba devēja – 393, bet tālmācībā (atvērto tiešsaistes kursu platformas) – 1180. Populārākās profesionālās apmācības programmas bija “Mazā biznesa organizēšana”, “Sociālā aprūpe”, “Projektu vadība”, “Klientu apkalpošanas operators”, “Lokmetinātājs”, “Loģistikas darbinieks”, “Lietvedis” un citas. Ļoti pieprasītas ir datorzinību un valodu apguves neformālās izglītības programmas.

Pērn neformālās izglītības programmu apguvi bija uzsākuši 232 NVA Valmieras filiālē reģistrētie bezdarbnieki, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (īsie kursi) – 143, profesionālās apmācības programmu apguvi – 75, bet tālmācību (atvērto tiešsaistes kursu platformas) – 48. 12 NVA Valmieras filiālē reģistrētie bezdarbnieki 2020. gadā uzsāka dalību pasākumā “Apmācība pie darba devēja”.