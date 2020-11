Vidzemē tika ieslēgtas visas trauksmes sirēnas

Šodien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visā Latvijā ieslēdza trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību – trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, bojājumus vai traucējumus sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamību, portālu “Ziemeļlatvija” informēja VUGD prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Vidzemē Sandra Vējiņa.

Vidzemē no 27 pārbaudītajām sirēnām, automātiski tika ieslēgtas 26 (Lubānas novada Lubānā, trauksmes sirēna nostrādāja ar daļējiem traucējumiem), bet manuāli viena (Valkā).

Vidzemē trauksmes sirēnas tika pārbaudītas:

Limbažos (divas), Salacgrīvas novada Ainažos un Salacgrīvā, kā arī Alojas novada Staicelē un Alojā;

Valmierā (divas), Mazsalacā un Rūjienā;

Alūksnē (divas) un Apes novada Apē;

Valkā (divas), Smiltenē, Strenčos un Sedā;

Gulbenē un Gulbenes novada Stradu pagastā;

Madonā (divas), Cesvainē un Lubānā;

Cēsīs (divas) un Līgatnē.

No šodien Latvijā pārbaudītajām 162 trauksmes sirēnām, manuāli tika ieslēgtas četras trauksmes sirēnas, divas nenostrādāja, bet divām konstatēti rotācijas mehānisma bojājumi. Par visiem konstatētajiem traucējumiem, VUGD informēs Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, kas atbild par trauksmes sirēnu uzturēšanu.

“Trauksmes sirēnas ir paredzētas iedzīvotāju brīdināšanai gadījumos, kad notikusi dabas vai tehnogēna katastrofa, vai arī pastāv tās draudi. Ir būtiski tās pārbaudīt regulāri un ik reizi šīs pārbaudes organizēt citādāk, lai, ja būtu kādas aizķeršanās vai traucējumi, tas tiktu pamanīts un novērsts, tādējādi nodrošinot to, ka reālā situācijā sirēnas nostrādātu bez aizķeršanās. Aizvadītā gada novembrī trauksmes sirēnas iedarbinājām manuāli, šogad mērķis bija visas iedarbināt attālināti. Vidzemē iedarbinājām visas 27 sirēnas – 26 attālināti, bet vienu gan manuāli, kā arī vēl citai sirēnai konstatējām rotācijas bojājumu. Tas tikai parāda, ka šādas regulāras pārbaudes ir nepieciešamas,“ norāda VUGD Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš.

Šodien VUGD 112 Zvanu centri saņēma 30 zvanus no iedzīvotājiem (Vidzemē trīs no tiem), kuri nebija ieguvuši informāciju par notiekošo trauksmes sirēnu darbības pārbaudi vai arī ziņoja par to, ka nedzird sirēnas. Līdztekus sirēnu pārbaudes laikā tika pārbaudīta sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem (TV un radio), ar kuriem VUGD ir noslēgts līgums par informācijas pārraidīšanu.

Iepriekšējā trauksmes sirēnu pārbaudē pagājušā gada novembrī, no pārbaudītajām 164 trauksmes sirēnām, manuāli tika ieslēgta 141 trauksmes sirēna, bet astoņas nenostrādāja un 24 nebija iespējams palaist arī manuāli.

Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, kuras ir izvietotas tā, lai raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādiusā (atkarībā no sirēnas izvietojuma augstuma, teritoriālās apbūves īpatnībām, pilsētas ikdienas trokšņiem, gaisa mitruma un vēja stipruma). VUGD atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un radioaparāti vai citas ierīces, piemēram, mobilo telefonu radiouztvērēji, informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.

Papildus VUGD informē, ka sadarbībā ar mobilo sakaru operatoriem tiek īstenots pētījums par valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošanu Latvijā, lai apdraudējuma situācijās varētu informēt iedzīvotājus, izmantojot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus (iedzīvotājiem saņemot informāciju uz mobilajiem telefoniem). Pētījuma mērķis ir apzināt iespējamās tehnoloģijas, veikt to salīdzinājumu un izstrādāt prasības un tehnisko specifikāciju Latvijā atbilstošākās sistēmas ieviešanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumu Nr.440 “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība” VUGD veic trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi, lai pārbaudītu trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli un sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem (radio un TV).