Vidzemes reģiona mācību iestādes savāc 75,3 t makulatūras. Starp tām arī Smiltenes un Strenču novadu skolas

Noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2019./2020. mācību gada sezona, kurā vairāk nekā 1000 tūkstoši bērnu no 407 izglītības iestādēm kopā ar ģimenēm pārstrādei savāca 907 tonnas 79 kg makulatūras. Vidzemes reģionu konkursā pārstāvēja 42 izglītības iestādes, pārstrādei nogādājot 75,318 tonnas makulatūras.

“Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem vides projektiem, kurā ik gadu iesaistās simtiem mācību iestāžu no visas Latvijas. Šogad aizvadīts 16. konkursa norises gads, kas vainagojies ar 907 tonnām savāktas makulatūras, kas pārtapusi jaunā papīrā, siltumizolācijas materiālos, jaunos papīra un kartona izstrādājumos, ietaupot ievērojamu ūdens un elektrības daudzumu, kā arī ietaupot naudu un paglābjot tūkstošiem koku no nociršanas,” skaidro “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa.

Aktīvākā mācību iestāde Vidzemes reģionā šogad ir Brenguļu sākumskola, kuras audzēkņi, savācot 9,773 tonnas makulatūras, ieguvuši 1. vietu Vidzemē. Turklāt Brenguļu sākumskolas audzēkņi vidēji ir savākuši 238,37 kg makulatūras katrs, otro gadu pēc kārtas kļūstot par nepārspējamiem līderiem valsts mērogā pēc savāktā makulatūras apjoma, rēķinot uz vienu mācību iestādes audzēkni.

Līderos pēc savāktā makulatūras apjoma Vidzemes reģionā izvirzījusies arī Ērgļu vidusskola, kuras audzēkņi savākuši pārstrādei 7,180 kg makulatūras, kā arī Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”, kuras audzēkņi ar vecāku palīdzību pārstrādei nogādāja 4,327 tonnas makulatūras.

Vidzemes reģionā visaktīvākā makulatūras vākšanas konkursā šogad nemainīgi ir Alūksnes pilsēta un novads, kuru pārstāvēja 11 iestādes, savācot 19,755 tonnas makulatūras. Visvairāk makulatūras Alūksnes novadā savākuši arī Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” audzēkņi (4,327 tonnas makulatūras), Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” audzēkņi (2,940 tonnas makulatūras), Alūksnes novada vidusskolas audzēkņi (2,330 tonnas makulatūras), Ziemeru pamatskolas audzēkņi (2,310 tonnas makulatūras) un Alekseja Gravīša Liepnas pamatskolas skolēni (2,2 tonnas makulatūras).

Lieliski sasniegumi makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!” Madonas pilsētai un novadam. Piedaloties 12 mācību iestādēm, Madonas novada iedzīvotāji savākuši 15,153 tonnas makulatūras. Visvairāk makulatūras Madonā savākuši Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" audzēkņi (4,225 tonnas makulatūras), Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte" audzēkņi (1,865 tonnas makulatūras) un Dzelzavas internātpamatskolas audzēkņi (1,66 tonnas makulatūras).

Apkopojot makulatūras vākšanas kampaņas “Tīrai Latvijai” šī gada rezultātus, atbilstoši savāktajam makulatūras apjomam uz vienu izglītības iestādes audzēkni, labākie sasniegumi visā valsts mērogā otro gadu pēc kārtas ir Brenguļu sākumskolai - vidēji 238,37 kg makulatūras uz vienu audzēkni. Rozes bērnu un jauniešu centra audzēkņi savāca vidēji 132,6 kg makulatūras katrs. Arī Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” audzēkņi ar vecāku palīdzību katrs savāca vidēji 108,18 kg makulatūras.

Konkursa godalgoto vietu ieguvēji saņems lieliskas balvas no konkursa organizatora “Zaļā josta” un atbalstītājiem - AS “Latvijas Valsts meži”, piedzīvojumu parka “Tarzāns”, SIA “Pilsētvides serviss”, “Elektrum” energoefektivitātes centra un “Tele 2”. Par makulatūras izvešanu no mācību iestādēm un nogādi pārstrādē rūpējās SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc” un SIA “AP Kaudzītes”. Konkurss tiek rīkots ar Valsts izglītības satura centra un Latvijas Tirgotāju asociācijas atbalstu.

Makulatūras vākšanas konkursa rezultāti apkopoti šeit.

Uzziņai:

Makulatūras pārstrāde ļauj ievērojami saglabāt dabas vērtības, jo jauna papīra izgatavošanai no makulatūras nepieciešams par 70% mazāk enerģijas un par 60% mazāk ūdens, salīdzinot ar papīra ražošanu no koksnes. Pārstrādājot papīru, tiek samazinātas tādu klimata izmaiņu veicinošo gāzu kā CO2 – par 900 g./kg., N02 un SO2 emisijas gaisā, kā arī novērsta ūdens piesārņošana ar hlora savienojumiem no balināšanas iekārtām.