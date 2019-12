Vieta radošo ieceru īstenošanai Valkā

Iepriekš laikrakstā “Ziemeļlatvija” stāstījām par to, ka šajā mācību gadā bērnu un jauniešu centrs “Mice” piedāvā vairākus jaunus pulciņus un nodarbības. Pēc BJC “Mice” direktores Kristīnes Ganiņas pamudinājuma papildu pulciņiem bērniem un jauniešiem “Radošā floristika” un šūšanas darbnīcas “Lellītes” vadīšanas floriste Rudīte Gromule piekrita savas floristikas zināšanas nodot arī pieaugušajiem.



Rudīte atzīst, ka šāds piedāvājums ir bijis jau iepriekš, bet tā kā neesot jutusies pārliecināta par savu profesionalitāti un zināšanu apjomu ‒ atteikusies. Ar gadiem nāk pārliecība, un šogad viņa nolēmusi pasniegt floristikas nodarbības arī pieaugušajiem. R. Gromule pati izstrādāja profesionālās pilnveides programmu “Floristikas pamati”, kurā interesenti apgūst pamatzināšanas floristikas teorijā un praktiskās iemaņas floristikas darbu radīšanā. Programmas nobeigumā tiks izsniegts apliecinājums par nodarbību apmeklēšanu.

Rudīte Gromule florista izglītību ieguvusi 2002. gadā, pabeidzot Ritas Garaissilas ziedu kārtošanas skolu, un joprojām turpina izglītoties un papildināt zināšanas, divas reizes mēnesī nedēļas nogalēs esot nodarbībās un meistarklasēs floristu skolā A-Ž un floristikas darbnīcā “Ziedulaiva”. R. Gromule atklāj: “Viss mainās, ja pamats un tehnika ir nemainīgas lietas, tad materiāli un tendences nemitīgi mainās. Kursi un meistarklases ir kā jauns enerģijas lādiņš turpmākajiem darbiem. Tās ir tikšanās ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem – dalīšanās pieredzē, būšana radošā atmosfērā, kas liek aizmirst par ikdienas steigu un rūpēm.”

Floristikas nodarbības pieaugušajiem notiek katru trešdienu no pulksten 17.30, un pašreiz tās apmeklē 12 dāmas. Nodarbību tēmas ir dažādas, lai dalībniecēm sniegtu zināšanas un praktiskās iemaņas atšķirīgu floristikas tehniku un darbu apguvē un veidošanā. Nodarbību tēma ar pielāgota laikam, dažādiem svētkiem, notikumiem. Floristikas programmā pēdējo mēnešu tēmas veltītas Ziemassvētku gaidīšanas laikam. Ir apgūta adventes vainagu un Ziemassvētku dekora – eglītes ‒ veidošana. Darbojoties adventes vainagu veidošanas nodarbībās, tika radīti daudz skaistu un dažādu adventes vainagu, tāpēc radās doma tos parādīt arī citiem. “Par izstādes ideju pastāstīju Kristīnei Ganiņai, un viņa mūs atbalstīja un atvēlēja telpas darbu izstādīšanai. Par to viņai un visiem tiem, kuri piedalījās, liels paldies!” tā R. Gromule. Izstādē savus darbus iesniedza 30 dalībnieki. Pavisam bija apskatāmi 78 dažādi klasiski un ekscentriski adventes vainagi un dekori. Izstādes apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par savu favorītu. Šogad visvairāk balsu saņēma Sandas veidotais vainags, no mazajiem floristiem ‒ Kristīnes Tīnas Bodnieces vainags un no mazpulcēniem Martas Lānes darinātais adventa vainags. Savus darbus izstādei iesnieguši gan Rudītes visu pulciņu apmeklētāji, gan BJC “Mice” “Mazpulku” un “Mazo lēdiju skolas” pulciņu dalībnieki.

Šīs nedēļas nodarbībā plānots apgūt kolāžas – gleznas no dabas materiāliem veidošanu, kas ir gan laba dāvana svētkos, gan labs papildinājums mājas vai darbavietas interjerā. Savukārt neilgi pirms Ziemassvētkiem būs dāvanu saiņošanas nodarbība, kurā aicināts ikviens, kuram trūkst ideju dāvanu oriģinālam iesaiņojumam. Maksa par vienu nodarbību ir 5 eiro.

Floristikas kursu apmeklētājas atzīst, ka nodarbības ir lielisks veids, kā pavadīt brīvo laiku ar augstu pievienoto vērtību. Nodarbības dalībnieces disciplinē savu radošo vēlmju īstenošanai, kuras, esot mājās, bieži tiek atliktas. Nenovērtējami esot tas, ka blakus ir cilvēks, kurš ir spējīgs vadīt un dalīties savā pieredzē un zināšanās.