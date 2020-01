Vijciema čiekurkalti iekļauj Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde piešķīrusi Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu vēsturiskajai LVM Vijciema čiekurkaltei Valkas novadā, vēsta “mammadaba.lv”.

19. gadsimta beigās Ziemeļvidzemi skāra plaši meža ugunsgrēki, tādēļ Vijciemā tika uzcelta čiekurkalte – vieta, kur no čiekuriem tiek iegūtas sēklas jaunu mežu sēšanai.

Vijciema čiekurkalte ir vecākā čiekurkalte Latvijā – tā darbojas jau no 1895. gada un ir vienīgā šāda veida čiekurkalte pasaulē – sēklas jaunu mežu audzēm tiek iegūtas, izmantojot tās pašas, vairāk nekā 100 gadu vecās, oriģinālās iekārtas.

Vijciema čiekurkaltē žāvēšanas procesu nodrošina ar ekoloģisku kurināmo – izkaltētajiem un sēklas jau atdevušajiem čiekuriem.

“Čiekuru kaltes vecajā krāsnī darbojas divdesmit četri čiekuru žāvēšanas cilindri, kas vairākas reizes dienā tiek grozīti, lai visi čiekuri izkaltētos vienmērīgi.

Ar oriģinālo ceļamo ratu uz trešo stāvu tiek celti maisi un kastes ar čiekuriem, no kurienes pa īpašām lūkām tos saber žāvēšanas cilindros.

Tur tos, divreiz dienā apgrozot, nedēļu kaltē. Čiekuri sprakšķēdami atveras, no tiem birst sēkliņas, un visu čiekurkalti piepilda žāvētu čiekuru un jaunā meža smarža. Izbirušās sēklas attīra no čiekuru piemaisījumiem, samitrina un spēcīgi berž, lai no tām atdalītos lidspārni.

Tad sēklas vēlreiz tiek žāvētas, līdz tiek iegūtas pilnībā tīras un smalkas sēkliņas,” par čiekuru žāvēšanas procesu stāsta čiekurkaltes pārzinis.

Kopš 2000. gada Vijciema čiekurkalti apsaimnieko LVM, apvienojot čiekurkaltes pamatdarbību ar vēsturisko vērtību saglabāšanu, jo Vijciema čiekurkalte darbojas arī kā muzejs.

2002. gadā Vijciema čiekurkalte iekļauta Eiropas kultūras mantojuma sarakstā, bet 2008. gadā tā ieguva neparastā Eiropas kultūras mantojuma statusu. Savukārt no 2019. gada čiekurkalte iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Industriālā mantojuma projekta ietvaros tapusi virtuālā tūre, kas iedvesmo apmeklēt čiekurkalti klātienē. Ik gadu agrā pavasari skolēniem un citiem interesentiem ir iespēja vērot čiekuru žāvēšanas procesu.

Vēsturiskās ēkas apmeklējumu vēlams iepriekš saskaņot ar čiekurkaltes pārzini Ivaru Paleju (tālr. +371 26478620).