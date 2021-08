Vijciema pagastā teātra ļaudis glezno un rīko izstādi

Lai šajā sarežģītajā laikā motivētu pagasta amatierteātra “Čiekurs” dalībniekus saglabāt vēlmi darboties un būt kopā, sestdien, 14. augustā, no pulksten 16 līdz 18 būs radošo darbu izstādes “Māksla, Nieki – Mākslinieki” atklāšana. “Čiekura” režisors Valdis Šaicāns stāsta, ka izstādē būs redzami aptuveni 20 darbi. To gleznošana notika ceturtdien. Radošo darbu autori tika rosināti strādāt ar guaša krāsām un radīt darbu A3 formātā. Ar visu nepieciešamo vietējie mākslinieki bija nodrošināti. Savukārt tie, kuri izvēlējās savu gleznu radīt, izmantojot citu tehniku, par to gādāja paši. V. Šaicāns atzīst, ka jau ilgāku laiku teātra kolektīvam neizdodas strādāt pie jaunas izrādes, jo aktieriem trūkst motivācijas, jo nav zināms, kad varēs jauniestudējumu atrādīt saviem skatītājiem. Ir mēģināts strādāt, izmantojot “Zoom” platformu, bet diemžēl mēģinājumu darbs tiešsaistē nevainagojās ar rezultātu. Līdz ar to kolektīva saliedēšanai teātra izrādes iestudēšana nomainīta pret gleznošanu. Kas no tā būs sanācis, novērtēs izstādes apmeklētāji.