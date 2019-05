Vijciemā viesosies zāļu vielu ražošanas speciālists Kārlis Pētersons

2019.gada 8. maijā plkst.18:00 Vijciema tautas namā notiks saruna ar inženieri ķīmiķi, zāļu vielu ražošanas speciālistu Kārli Pētersonu.

Lektors pastāstīs par konkrēti izmērāmajām novirzēm cilvēka organismā, ko rada būtisku uzturvielu trūkums mūsdienu rūpnieciski ražotajā pārtikā, kādas metodes zinātnieki ir izstrādājuši to izmērīšanai un kā tas pieejams katram interesentam. Uzzināsiet, kas ir hroniskais iekaisums, kā tas veidojas un kā tas lēnām un nemanāmi sadedzina mūs no iekšpuses. Uzzināsiet, kur un kāpēc no tiem pašiem produktiem, ko pārtikā lietoja arī mūsu senči, ir pazudušas mums vajadzīgās uzturvielas, kur ņemt to, ko nevar vairs iegūt pat ar uztura speciālistu ieteiktajām metodēm.

Vai mūsdienās varam sakārtot savu uzturu ar veikalos pieejamajiem produktiem un vai ar aptiekās pieejamajām zālēm varam saglābt savu veselību, kad tā jau ir sākusi brukt?