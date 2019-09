VUGD un NMPD: dūmu detektora esamība mājokļos novērstu daudzas nelaimes!

Lai atgādinātu par ugunsdrošības nozīmīgumu ikviena ikdienā un dūmu detektora nepieciešamību mājokļos, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) kopā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) 112 dienas pirms dūmu detektoriem būs jābūt obligāti katrā mājoklī, rīkoja preses konferenci ar paraugdemonstrējumiem.

Ik gadu ugunsdzēsēji glābēji dodas uz apmēram 9000 ugunsgrēku dzēšanu, kurus lielākoties izraisīja tieši neuzmanīga rīcība ar uguni – neuzmanīga smēķēšana telpās vai ēdiena gatavošana, kā arī citu ugunsdrošības noteikumu pārkāpumus, izmantojot atklātu uguni. Šogad ugunsgrēkos zaudētas jau 54 cilvēku dzīvības – daļu no šīm traģēdijām varēja novērst, ja vien mājokļos būtu uzstādīti dūmu detektori!

“Vislielāko ugunsnelaimju postu rada cilvēku neuzmanība, bezatbildīga rīcība un arī nezināšana, kā pasargāt sevi. VUGD veiktais pētījums atklāja, ka 68% iedzīvotāju ir svarīgi, lai dūmu detektors būtu uzstādīts mājokļos, tomēr tikai 9% iedzīvotāju tie ir uzstādīti! Diemžēl nevienā ugunsgrēkā ar cietušiem un bojāgājušiem cilvēkiem, ugunsdzēsēji glābēji nedzird spalgo dūmu detektora skaņu, jo tas daudzos mājokļos joprojām nav uzstādīts! Aicinu cilvēkus beidzot sākt uzņemties atbildību par savu dzīvību un savlaicīgi izdarīt nepieciešamos soļus, lai sevi un tuviniekus pasargātu no ugunsnelaimēm!” preses konferencē norādīja VUGD priekšnieka pienākumu izpildītājs K.Eklons.

“Ugunsgrēki, kuros cietuši cilvēki, ir vieni no vissmagākajiem izsaukumiem. Arī NMPD mediķiem psiholoģiski ir grūti redzēt cietušos, kuriem apdegusi ir puse vai vairāk no cilvēka ķermeņa. Vēl jo vairāk, kad no krāsmatām tiek iznests pārogļojies bērna ķermenītis, kuram vairs nav iespējams palīdzēt. Ugunsnelaimes, kas laupa dzīvības un cilvēku var sakropļot, tik tiešām var iesākties nemanot – naktī, kamēr cilvēki guļ vai rosās blakus istabā. Dūmu detektors laikus brīdina par draudošo nelaimi, tāpēc aicinām tos savā mājoklī uzstādīt jau šodien!” norāda NMPD direktore Liene Cipule.

Ugunsdzēsēji glābēji un NMPD mediķi ik dienu, strādājot plecu pie pleca dažādos izsaukumos, dara visus iespējamo, lai glābtu ugunsgrēkos cietušos. Ugunsgrēkos gūtie apdegumi vai saindēšanās ar dūmiem nav viegli ārstējami – nereti tas nozīmē vairākus mēnešus slimnīcā, atkārtotas operācijas. Dažkārt ar ugunsgrēkā gūtajām traumām var nākties sadzīvot visu turpmāko dzīvi, piemēram, apdegumi var būt ir tik smagi, ka jāamputē ķermeņa daļas – pirksti, plaukstas, kājas.

Operatīvo dienestu darbinieki atzīst, ka vairumā gadījumu tas varēja nenotikt – cilvēki varēja neciest un neiet bojā, ja vien mājoklī savlaicīgi būtu uzstādīts dūmu detektorus, kas, reaģējot uz ugunsgrēkā radušos sadūmojumu, ar ilgu un skaļu signālu brīdinātu par izcēlušos nelaimi, pievērstu cilvēku uzmanību, ļautu pašam izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.

Autonomais ugunsgrēka detektors, kas reaģē uz dūmiem, ir neliela ierīce, kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par to ar 80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt mājokļa iemītniekus. Dūmu detektors ir nopērkams dažādās tirdzniecības vietās. Uz tā korpusa ir jābūt CE marķējumam un informācijai par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604. Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša – to piestiprina pie griestiem ar komplektā pievienotām skrūvēm vai abpusējo līmlenti.

2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) būs jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus būs jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības! VUGD aicina ikvienu iedzīvotāju neatlikt rūpes par savu, tuvinieku un līdzcilvēku dzīvībām un šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru!