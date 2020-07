Z/S "Ezerlejas" meklē gādīgus un dzīvniekus mīlošus cilvēkus

Jau pusgadu skaisti iekoptā zemnieku saimniecība “Ezerlejas” ar mini zooloģisko dārzu Launkalnes pagastā ir jaunu īpašnieku rokās, taču rūpes par putniem un dzīvniekiem joprojām uzņemas iepriekšējie saimnieki Evita Jākobsone un Guntis Lauciņš. Pienācis laiks, kad “Ezerlejas” meklē enerģiskus, dzīvniekus mīlošus un strādīgus cilvēkus, kuri turpinātu Evitas un Gunta mūža darbu kopā ar jaunajiem saimniekiem, kas dzīvo ārpus Latvijas.

“Jā, mēs ar lielu mīlestību darām visu to pašu, ko līdz šim, tikai šīs vairs nav mūsu mājas. Būsim šeit tik ilgi, kamēr atradīsim īstos cilvēkus, kas būs piemērotākie, lai dzīvotu un strādātu “Ezerlejās”. Saimniecību un zooloģisko dārzu esam radījuši no nulles. Tas ir mūsu mūža darbs. Tāpēc, kad pārdevām “Ezerlejas”, galvenais nosacījums bija, lai šī vieta netiktu likvidēta. Esam priecīgi, ka īpašumu nopirka cilvēki, kuri te saredz potenciālu un attīstību. Bet mēs gribam doties tālāk. Lai arī ar sirdi esam te iesakņojušies, veselība ir svarīgākā,” teic E. Jākobsone, kura mini zooloģiskā dārza iemītniekiem ir kā mamma.



Ar jauno īpašnieku saskaņojumu E. Jākobsone izteic neparastu, bet vienlaikus reālu piedāvājumu, kas izmainīs kādas ģimenes dzīvi. “Vislabāk, ja tā būtu ģimene, kas grib dzīvot laukos un kam lauku darbi nav sveši. Galvenais – jāmīl dzīvnieki, tā nevar būt vienas dienas mīlestība. Mēs noteikti to pārbaudīsim un, ja sapratīsim, ka šie cilvēki ir īstie un var šo visu turpināt, tad dosim savu akceptu. Svarīgākie darbi ir teritorijas uzkopšana, visas rūpes par dzīvniekiem, darbs ar klientiem. Tūrisms ir sezonāls, vasarā darbiņa būs vairāk, ziemā – mazāk, tad arī varēs doties uz teātri, koncertiem. Mēs ar visu lieliski tikām galā divatā, vasaras sezonā noteikti vienam ir jābūt uz vietas katru dienu, jo par klientu trūkumu sūdzēties būtu grēks, it īpaši šogad. Ārzemju ceļojumi “Covid-19” dēļ ir atcelti, tāpēc daudzi ceļo tepat pa Latviju un Baltijas valstīm. Jāteic, ka tā nav kleita, ko nopirkt internetā, pielaikot, ielikt skapī un aizmirst. Tā ir dzīve, ar to ir jārēķinās. Patlaban “Ezerlejās” mīt 47 šķirņu putni un dzīvnieki. Nākotnē plānots paplašināties,” stāsta “Ezerleju” ilggadējā saimniece. Interesentus E. Jākobsone aicina vispirms atbraukt uz zemnieku saimniecību, lai apskatītos un iepazītu “Ezerlejas”.



Saimniecība pārsteigumu pilna šobrīd ir arī apmeklētājiem, jo pavasarī un vasaras sākumā lielākajai daļai putnu un zvēriņu ir ģimenes pieaugums. Mazuļi prieku raisa gan bērnos, gan pieaugušajos. Tos, kuriem nav iespējas klātienē paviesoties mini zooloģiskajā dārzā, aicinām to izstaigāt virtuāli, aplūkojot fotogaleriju portālā ziemellatvija.lv sadaļā Foto: https://www.ziemellatvija.lv/foto/foto-mini-zoo-ezerlejas-sadzimusi-mazuli-149626.

