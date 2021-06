Zemeņu laiks šovasar sācies vēlāk

Vienas no vasaras gardākajām ogām ir zemenes. Šovasar Launkalnes pagastā esošajā saimniecībā “ZS Ludzītes” pirmās zemenes nogatavojušās divas nedēļas vēlāk nekā pērn. Tas saistīts ar visai drēgno pavasara otro pusi.



“Pirmās ogas bija vien 15. jūnijā. Tas saistīts ar auksto un slapjo pavasari, kas iespaido ražu. Laikapstākļu dēļ nevarēja attīstīties ziedpumpuri, un arī ziedēšanas periods bija auksts un slapjš. Tā rezultātā ziedi nav tik skaisti un lieli, attiecīgi arī ogas ir mazākas nekā citus gadus,” stāsta SIA “ZS Ludzītes” saimniece Liene Gūtmane. Trijos hektāros ģimene savā saimniecībā audzē pieprasītākās saldo zemeņu šķirnes.

Šajā karstumā ogas no lauka tiek lasītas jau pulksten 5 no rīta, bet pēc tam nogādātas tirdziņā Smiltenē un Valmierā. “Šobrīd tik, cik nolasām, tik realizējam. Kuru katru dienu būs krietni lielāks piedāvājums, līdz ar to gaidāms cenu kritums,” pieļauj L. Gūtmane.



Viņa atklāj, ka pēdējo gadu laikā ir samazinājusi zemeņu platības, savulaik apjoms ir bijis trīs reizes lielāks. “Grūti ir atrast darbiniekus kvalitatīvai ogu lasīšanai, tāpēc esam optimizējuši apjomus,” paskaidro L. Gūtmane.



Lai arī ar zemeņu audzēšanu nodarbojas jau vairāk nekā desmit gadus, šīs ogas joprojām ģimenei ir ikdienas ēdienkartē.