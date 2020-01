Zemes klēpī gulda valcēnieti, tuviniekiem nezinot

Ikdienā mūsu domas ir citviet – darbos un laimes mirkļos, tomēr ikvienam diemžēl dzīvē nākas vai nāksies sastapties arī ar nāvi. Lai gan šī tēma ir sensitīva gan jaunam, gan vecam un par to publiski nerunā bieži, tomēr šī ir reize, kad ir vērts pievērst uzmanību arī šādam tematam. To, kāda būs cilvēka nāve, var lemt tikai liktenis. Tomēr ikviens ir pelnījis būt pienācīgi apbedīts. Neatkarīgi no tā, vai nelaiķim tuvinieki ir vai nav.

Pagājušā gada 2. decembrī Valkā kādas dzīvojamās mājas Merķeļa ielā iemītnieks pievērsis uzmanību tam, ka 79 gadus vecās kaimiņienes Birutas (dzimusi Alūksnē) durvis stāv pusvirus. Tas radījis manāmas bažas, tādēļ devies noskaidrot, vai kundzei viss kārtībā. Ieejot kundzes guļamistabā, secināts, ka diemžēl viņa ir mirusi. Mirusi bioloģiskā nāvē savā gultā.

Konstatējot šo faktu, vīrietis zvanījis nama saimniekam un, kā ierasts, sekojušas visas pārējās darbības – zvans Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai un Valsts policijas Valkas iecirknim.

Nama pārvaldnieks Māris stāsta - policijai ierodoties notikuma vietā, viņš ar policijas pārstāvjiem sazinājies telefoniski, jo pats atradies citviet, un sākotnēji jau norādot, ka kundzei piederīgie esot – Alūksnē.

Ar kādiem papildu pārdzīvojumiem nācās saskarties valcēnietes Birutas Eglītes radiniekiem pēc sievietes nāves atbildīgo institūciju nolaidības dēļ, lasiet rītdienas, 14.janvāra, laikrakstā "Ziemeļlatvija"