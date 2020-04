Ziedu veikala Smiltenē vadītāja Eva Mince ir pārliecināta, ka dāvinot ziedus, mēs uzdāvinām emocijas

Ziedi vienmēr cilvēkiem ir sagādājuši daudzveidīgu sajūtu buķeti un patiesas emocijas. Tie ir arī mīlestības apliecinājums. Nedaudz vairāk kā pirms mēneša, Starptautiskajā Sieviešu dienā, kad ziedu tirgotājiem bija viens no karstākajiem peļņas laikiem, neviens nenojauta, ka dažas dienas vēlāk situācija pilnībā izmainīsies. “Covid-19” ir sagrāvusi ziedu tirgu. Par to ir ļoti sāpīgi runāt vietējiem ziedu tirgotājiem Smiltenē, jo tas ir ģimenes bizness un sirdslieta, kam gadu no gada veltītas septiņas dienas nedēļā.

“Ziedu tirgus situācija šobrīd ir skaudra. Tā kā mūsu pamatsortiments tiek iegādāts no Holandes audzētājiem, kur marts ir īstais ziedēšanas laiks, nav viegli ne ar apjomu un sortimenta pieejamību, ne darbu plānošanu kaut nedēļu uz priekšu. Par emocionālo fonu nerunājot. Zemnieki iznīcina ražu, uzkrājumus, jo ziedu realizācija ir burtiski apstājusies. Un tas tiešā veidā ietekmē mūs visus gan šodien, gan vēl ilgu laiku uz priekšdienām. Protams, arī mūsu veikals izjūt ļoti lielas pārmaiņas. Kā klienti paši uzsver, ģimenes svētkus, dzimšanas dienas svinības, vārda dienas neviens nav atcēlis, un tas ir tiešām aizkustinoši, jo šobrīd ļoti cieņā ir ziedu piegādes mammām, tētiem, draugiem un vienkārši sev mīļiem un dārgiem cilvēkiem, lai apliecinātu, cik svarīgi viņi ir. Vismaz reizi dienā ir kāds piegādes sveiciens ziedu izteiksmē. Un šajā brīdī arī mums ir priecīgāks prāts, jo nekas jau nebeidzas, tikai maina savu pastāvēšanas formu,” laikrakstam stāsta ziedu veikala “Laura” vadītāja un floriste Eva Mince.

Katrs paldies svarīgāks par algas dienu, katra neveiksme divtik sāpīga

Jau 28 gadus E. Minces vecāki un arī ģimene ir nedalāmi ar šo tik ārēji vieglo, bet savā būtībā ne tik vieglo ziedu pasauli. “Visi katrs pa savam esam saauguši ar to ikdienā septiņas dienas nedēļā. Un tieši tādēļ katrs, kurš ienāk mūsu veikalā, ir kā ciemiņš mūsmājās. Katrs paldies ir svarīgāks par algas dienu un katra neveiksme divtik sāpīga. Tā paiet mūsu katra nedēļas diena gadu no gada. Un šobrīd ir apmulsums, jo nezinām, kā būs tālāk. Bet viens ir skaidrs, viss būs labi, pat ja mazliet citādāk. Mēs esam gatavas mainīties, pielāgoties. Ļoti pateicamies par katru pirkumu, jo mums šobrīd tas ir ārkārtīgi nozīmīgi,” stāsta E. Mince.

Pilsētas centrā uzrunātā smilteniete Dace “Ziemeļlatvijai” atklāj, ka ikdienā viņa ziedus gaidīja no citiem, taču pirms dažām dienām pirmo reizi pati sev nopirka piecas tulpītes. “Īstenībā mani tas ļoti iepriecināja, vienlaikus tādējādi atbalstīju vietējos tirgotājus. Godīgi sakot, ļoti sāpīgi bija skatīties ziņās, kā Holandē tiek iznīcinātas tūkstošiem skaistu puķu. Ziediem liela nozīme bijusi visos cilvēka dzīves svarīgākajos mirkļos – piedzimstot, jubilejās, izlaidumos, precoties, kāzu gadadienās un arī bērēs,” stāsta sastaptā smilteniete.

Klientiem ziedus, dāvanas un hēlija balonus piegādā uz mājām

Skaudrajiem apstākļiem pielāgojas arī “SB Ziedu Dizaina” īpašniece Solvita Bāliņa, kaut arī šobrīd ir emocionāli ļoti grūti par to runāt. Veikala darba laiks ir samazināts, jo apgrozījums ir krities. “Taču grieztie ziedi ir tikai neliela daļa no mana veikala sortimenta. Vēl ir hēlija baloni, suvenīri, sveces, rotaslietas. Tieši tos šobrīd cilvēki iegādājas dāvanām. Viens no jaunajiem produktiem ir koka fotorāmīši, kurā iededzināti sirsnīgi uzraksti, piemēram, “Mīļajai mammai”. Jau pirms pandēmijas viens no mūsu pakalpojumiem bija ziedu piegāde uz mājām, ofisu. Tagad piegādes kļuvušas vēl aktuālākas, jo, lai arī ir virkne ierobežojumu, ģimenes svētkus svin mājas apstākļos. Bērniem dzimšanas dienās pasūta balonus un puķu kompozīciju. Ar individuāliem pasūtījumiem strādāju arī ārpus darba laika. Cilvēki zvana vai raksta feisbukā “SB Ziedu Dizaina” lapā. Tikai lūgums šobrīd pasūtījumus pieteikt pēc iespējas savlaicīgāk, lai varam izpildīt klientu vēlmes, jo arī bāzēs vairs nav pieejams viss tik plašā klāstā kā agrāk. Kurš to būtu domājis, ka viss tā sagriezīsies kājām gaisā,” teic S. Bāliņa.



Ziedi priecējuši visos laikos

Smiltenē jau 26 gadus ik dienu durvis apmeklētājiem ver ziedu veikals “Lotoss”. Lai šo drūmo laiku padarītu kaut cik saulaināku, sortimentā ir dzeltenas gerberas, pavasarim raksturīgās tulpes, smaržīgās hiacintes podiņos un vēl citas puķes, kas allaž iepriecinājušas gan pircējus, gan ziedu saņēmējus.

“Cilvēki vairs nevar iet ciemos, taču, lai apsveiktu jubilāru, ziedus pasūta un mēs tos piegādājam, kur nepieciešams. Ziedi cilvēkiem emocijas ir sagādājuši visos laikos. Arī šobrīd ir svarīgi saglabāt mieru un nezaudēt prieku. Tam bieži vien pietiek ar košu puķu podiņu uz palodzes vai grieztiem ziediem vāzē uz galda. Dzeltenās gerberas pašas smaida pretī. Maz un tajā pašā laikā tik daudz,” saka ziedu veikala “Lotoss” vadītāja Inese Brūvele.

Viņa stāsta, ka šī tirgotājiem nav pirmā krīze, ja iepriekšējās izdevās pārvarēt, izdosies arī šo. “Protams, esam samazinājuši darba laiku uz pusi, daļa darbinieku šobrīd nestrādā, taču saglabā darba vietu. Tagad daudz biežāk pircēji pastāsta arī par to, kas nomāc. Uzklausām, jo dalīta bēda ir pusbēda,” teic I. Brūvele.