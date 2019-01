Ziemas aktivitātes Smiltenē

Smiltenes novadā patīkamu nodarbošanos ziemā var atrast ikviens – gan mierīgas atpūtas, gan piedzīvojumu cienītāji. Piedāvājam ieskatu dažās idejās, kā pavadīt gada sniegotos mēnešus Smiltenes novadā.

Vecais parks un Tepera ezera promenāde

Dodies lēnā pastaigā un izbaudi skaisto ziemas ainavu Vecajā parkā līdz Tepera ezera promenādei. Vecā parka teritorijā ir ierīkoti jauni sakopti gājēju celiņi, kā arī Tepera promenādei ir atjaunoti un izgaismoti gājēju celiņi, līdz ar to doties pastaigās ir iespējams arī vakaros. Abula upes skaistie loki un reljefs īpaši izceļas uz baltā sniega fona. Viesnīcas “Brūzis” restorānā ir iespējams iegādāties līdzņemšanai Smiltenes sidra darītavas gatavoto, izcilo karstvīnu no vietējām ogām un augļiem vai siltu tēju, kas sasildīs vēsajā laikā. Vietējie iedzīvotāji ziemā ļoti ir iecienījuši Tepera ezera ūdenskritumu, kas ziemā sasalstot rada skaistus ledus veidojumus.

Smiltenes āra slidotava (hokeja laukums)

Smiltenē, Dakteru ielas galā, līdzās Tepera ezeram atrodas Smiltenes āra slidotava. Slidotava ir pieejama apmeklētājiem, kad ir labvēlīgi laika apstākļi ledus nodrošināšanai laukumā un ar savu personīgo inventāru. Slidotava ikvienam atvērta darbadienās līdz pulksten 20:30, bet brīvdienās līdz pulksten 18:00, savukārt slidotavas atvēršana atkarīga no laukuma sagatavošanas darbu veikšanas (ledus atjaunošanas) ilguma un laika apstākļiem. Jāpiebilst, ka satumstot āra slidotava tiek izgaismota. Jāņem vērā, ka inventārs gan pagaidām jāgādā pašiem un slidotavas pieejamība ir atkarīga no laikapstākļiem, tādēļ jautājumu gadījumā ieteicams sazināties ar Ilgvaru Plētienu 29336726.

Slēpošanas pārgājieni Smiltenē

Slēpošanas pārgājienu seriāls klasiskajā slēpošanas stilā gan rūdītiem maratonistiem, gan svētdienas slēpotājiem, gan tiem, kas vēlas baudīt Smiltenes apkārtnes ainavu ziemā slēpojot.

Pārgājiena mērķis nav noskaidrot ātrākos slēpotājus, bet veicināt veselību nostiprinošu aktivitāšu ieviešanu ikdienā, atbalstīt aktivitātes dabā, mežā, apkārtnes iepazīšanu un slēpošanas tehnikas apgūšanu.

Slēpošanas priekus varam baudīt sestdienās no 12.janvāra līdz 23.martam, brīvais starts no 11:00 – 14:00. Starts no Tepera hokeja laukuma – Niedrāja ezers – Tepera hokeja laukums. Slēpošanas maratona dalībniekiem, kuriem nav sava inventāra, to bez maksas var saņemt, zvanot dežurantei uz Smiltenes sporta halli, Smiltenē, Gaujas ielā 1, pa tālruni 64774836.

Slēpošanas inventāra noma

Smiltenes tehnikumā, Kalnamuižā, ikviens interesents jebkurā laikā var izīrēt slēpošanas inventāru, sazinoties ar Leonu Peļņu (+371 26544935). Slēpošanas inventārs atrodas viesnīcas ''Kalna ligzda'' pagrabiņā.

Niedrāja ezers un tā apkārtne

Piemērota vieta aktīvai atpūtai arī ziemā. Ainaviskas takas un celiņi nūjošanai, nesteidzīgām pastaigām un dabas baudīšanai, trase slēpošanai, kā arī plaša ezera virsma slidošanas priekiem. Niedrāja ezera krastos pieejamas labiekārtotas vietas atpūtai, kur sasildīties pie ugunskura un baudīt karstu tēju. Informējam, ka ziemas laikā, lai iekurtu ugunskuru, malka ir jāņem līdzi pašiem, un uguni drīkst kurināt tikai tam īpaši paredzētajās vietās.

Cērtenes pilskalns

Cērtenes pilskalns – senais latviešu pilskalns ar savu skaisto un mierpilno apkaimi aicina izjust tā cēlās virsotnes, stāvās nogāzes un pastaigu takas arī ziemā. Smiltenieši jau izsenis devušies šeit baudīt ziemas priekus un skaisto ainavu. Aicinām atpūšoties būt modriem un padomāt par savu un līdzcilvēku drošību.

Būdas kalna trase

Publiski pieejama, labiekārtota distanču slēpošanas trase Launkalnes pagastā, kas ir 5-6 km gara, bet izvēloties vairākus papildus lokus distanci var pagarināt. Trase ved pa skaistu, daudziem pakalniem bagātu mežu, kur netrūkst, lielāku un mazāku nobraucienu un kāpumu. Slēpošanu var sākt pie kafejnīcas “Jautrais ods”. Distanču trase pielāgota gan slidsolim, gan klasiskajam slēpojumam.

Atpūtas komplekss “Slīpi” un tā teritorija

Atpūtas komplekss “Slīpi” jau sagatavojuši slēpošanas trasi un gaida aktīvos slēpot gribētājus, izbaudīt mierpilno Slīpa ezera un meža teritoriju. Slēpošanas trase ir bezmaksas, nāc ar savu inventāru un droši baudi dabas burvību. Iepriekšēja pieteikšanās 28830522.





