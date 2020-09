Zvārtavas mežos atrod pat reto smilteni

13.septembra, svētdienas, laika apstākļi tā vien mudināja pasist padusē sēņu grozu, paņemt asu nazīti un doties uz Cirgaļu skatu torni Zvārtavas pagastā. Tur Cirgaļu kāpās notika divu stundu ilgas sēņošanas sacensības. Tās biedrības “Sateka” starptautiskā sadarbības projekta “Sēņu ceļš” ietvaros rīkoja biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja” sadarbībā ar vietējo aktīvo zvārtaviešu biedrību “Atrodi laiku sev!”.

Pēc guvuma nosvēršanas un neredzētāko atradumu apspriešanas kopā ar sēņu atpazīšanas lietpratēju un Latvijas Mikologu biedrības pārstāvi Edgaru Mūkinu apmeklētāji devās uz Luturskolu nobaudīt vietējās saimnieces Agitas garšīgo sēņu zupu, apskatīt no pašu salasītajām sēnēm izveidoto izstādi un noklausīties E. Mūkina stāstus par Latvijas mežos sastopamām ēdamām un indīgām sēnēm. Izrādās, ka Latvijā ir sastopamas pasaulē indīgākās sēnes – zaļā un baltā mušmire. Baltā mušmire nav nekāds retums arī Valkas puses mežos, un to nezinātāji viegli var sajaukt ar balto bērzlapi un čigāneni. Sēņu pazinējs atzina: “Zvārtavas mežos repertuārs nav plašs, bet sēņu raža – laba.” Starp sēņu lasīšanas faniem izvērtās diskusija par šopavasar popularitāti ieguvušajām sēru piepēm. Vairums atzina, ka tās ir ļoti garšīgas. E. Mūkins, atklājot savu pieredzi, stāsta, ka pirms sēņu ielikšanas grozā lietderīgi nedaudz pagaršot un noteikt, vai sēne nav rūgta. Ja rūgta, tad to nevajag ņemt. Viņš norāda, ka nekādā gadījumā sēņu garša nav atkarīga no tā, uz kura koka kritalas tā aug. Viņš ir ēdis uz ozola augušas sēra piepes, un tās nav bijušas rūgtas. Pašlaik ir ienākusi sēru piepju otrā raža. Tās ir sastopamas augam pat uz plūmēm.



Atraktīvajā un izzinošajā pasākumā piedalījās ne tikai Valkas novada, bet arī Smiltenes un Strenču puses sēņotājas. Sacensībās laurus plūca strencēnietes Ginta Gailīte un Iveta Ence. Ginta savā īpašumā ieguva sen gribēto “Lielo Latvijas sēņu grāmatu”, kurā ir ietverts vairāk nekā 730 sēņu sugu aprakstu ar fotogrāfijām. Trešajā pozīcijā palika grundzāliete liela sēņu recepšu zinātāja un kaislīga sēņotāja Alda Zvejniece. Viņas šīs sezonas favorītes ir skābētas sēnes. Sacensībās piedalījās arī “Ziemeļlatvijas” sēņotājas. Šo rindu autorei izdevās uziet Valkas puses mežos reti sastopamu sēni – smilteni. E. Mūkins stāsta, ka tā pārsvarā aug Rīgas un Jūrmalas smilšainajos mežos. Cepot tā izdala viegli jaušamu augļu aromātu un ir ļoti garšīga sēne. Vienīgi laiku prasa sēņu attīrīšana no smiltīm.

