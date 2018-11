Zviedru dienas Valkas mākslas skolā

Valkā notiekošo Zviedru dienu ietvaros Valkas iedzīvotājiem un viesiem pašlaik tiek sniegta lieliska iespēja aplūkot dažādas mākslas izstādes.

Arī Valkas Mākslas skolas audzēkņi gatavojās sagaidīt Zviedrijas delegāciju. Viņiem bija iespēja iepazīties neklātienē ar Zviedriju, iepazīt dažādu autoru literāro varoņu piedzīvojumus un tos attainot savos darbos. Mazākie skolas audzēkņi savos gleznojumos uzzīmēja koka zirdziņu pārvērtības ieliekot tos mūsdienīgā vidē, kā arī atspoguļoja vēsturiskos notikumus jūrās viļņos, pētīja vikingu laivu uzbūvi un to īpatnības. Audzēkņi - mazie mākslinieki no Igaunijas gleznojumos atspoguļoja Zviedrijas ainavas un to kā viņi izjūt šis zemes vienreizību īpašā tikai igauņiem raksturīgā kolorītā. Ienākot skolā Jūs varēsiet aplūkot dažādus skolas audzēkņu veidojumus gan plastalīnā, gan mālā. Tie ir zirdziņi, Karlsoni ar tortītēm un Pepijas, Mumini un viņu draugi. Tās ir dazādas grafiskas kompozīcijas un gleznojumi, kas priecēs skatītājus.

Gandrīz visi skolas audzēkņi piedalījās izstādes – konkursa darbu veidošanā. Īpaši laipni lūgti skolas audzēkņu vecāki aplūkot savu bērnu veikumu.

Paldies audzēkņiem un viņu skolotājiem par krāsainajiem un skaistajiem darbiem !

14. novembrī Valkas pilsētas bibliotēkā notika radošo darbu konkursa “Zviedrijas impresijas“ noslēguma pasākums. Konkursa laureātiem Zviedrijas vēstniece Annika Jagander pasniedza diplomus un grāmatas.

Pēc tam Zviedrijas delegācija ciemojās pie mums - Valkas Mākslas skolā.