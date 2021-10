Administratīvās reformas rezultātā Drusti tiek pie pārvaldes vadītājas

Raunas, Apes un Smiltenes novadu domju administrācijas tiek apvienotas, veidojot Smiltenes novada Centrālo administrāciju un jaunas iestādes. Rezultātā arī Drustu pagasts ir ticis pie pārvaldes vadītājas. Kopš 11. oktobra pagasta pārvaldi vada Elīna Judina. Sarunā ar “Ziemeļlatviju” viņa atklāj, kāds ir bijis viņas ceļš līdz darbam Drustu pašvaldībā.

Elīna ir no Cēsu novada Dzērbenes, bet nu jau vairākus gadus dzīvo Drustu pagastā, kur ieprecējusies. Ģimenē aug divi bērni skolas vecumā. Jaunākais uzsācis mācības 1. klasē, bet vecākais iet jau 6. klasē.

Pārceļas no Dzērbenes uz Drustiem

E. Judina stāsta, ka līdz šim viņai un ģimenei ir bijusi lielāka saistība ar Cēsīm, Valmieru, bet Smiltene tikai tagad tiek iepazīta. “Smilteni iepazīstam tikai pēdējā gadā. Mums pagājušajā gadā vecākais dēls sāka apmeklēt Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolu, ar vīru vadājam viņu uz riteņbraukšanas treniņiem. Pa to laiku iepazīstam pilsētu. Tajā ir skaisti sakopti parki, jaukas vietas pastaigām, atpūtai. Smiltene tik tiešām ir baudāma apmeklētājiem no citām vietām,” spriež E. Judina.

Ģimene pagastu, novadu robežas nešķiro un nekad to nav darījuši. Tā, piemēram, viņu bērni uz skolu dodas Jaunpiebalgas pagastā. Uzzinot, ka bērni mācās Jaunpiebalgā, nereti cilvēkiem rodas pretjautājums, kāpēc tā. “Jā, Drustos ir skola, bet mēs tā izlēmām, jo, kad vecākajam bērnam bija jāiet skolā, īpaši raudzījāmies uz to, lai būtu pietiekami lielā izvēlē interešu izglītība un dažādi pulciņi,” klāsta E. Judina.

Līdzšinējā darba pieredze

Pirmais darbs Drustu pagastā Elīnai bija kā jaunatnes lietu speciālistei. Tieši tajā laikā viņa vairāk iepazina pašvaldības darba norises. “Strādājot ar bērniem un jauniešiem, ļoti labi iepazinu, ko nozīmē strādāt pašvaldībā. Man ikdienā bija jāsatiekas, jākomunicē ar visdažādākajiem cilvēkiem, jāsadarbojas ar pašvaldību, lai sasniegtu kopīgus mērķus darbā ar jauniešiem. Sapratu, kā tur viss notiek, un tieši tad arī radās lielāka interese par darbu pašvaldībā, tas mani aizrāva. Tajā laikā izdevās uzrakstīt un īstenot arī divus projektus saistībā ar jaunatnes lietām,” pastāsta E. Judina, kura pirms tam Ogrē bija ieguvusi profesionālo izglītību Reklāmas pakalpojumu komercdarbības jomā.

Vēlāk ģimenē pieteicās otrais bērniņš, un tad Elīna saprata, ka jaunos pienākumus būs grūti apvienot ar darbu, tāpēc izmantoja iespēju kādu laiku nestrādāt un vairāk pievērsties ģimenei. “Kad skaitījos bezdarbniekos, man bija iespēja iziet projektu vadības kursus. Pusgadu mācījos un kursu noslēgumā gāju praksē Vecpiebalgas novada pašvaldībā. Tā arī bija vērtīga pieredze, jo izdevās pabūt arī ārzemēs kā projekta koordinatorei. Par šo iespēju liels paldies jāsaka tā laika projektu vadītājai Vecpiebalgas domē – redzot viņas darbu, sapratu, ka tieši tas man patīk,” atzīst E. Judina un stāsta, ka tālāk jau sācies ceļš uz bakalaura grādu. Tajā laikā tā skaitījās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) Cēsīs, bet vēlāk kļuva par Latvijas Universitāti, kur Elīna veiksmīgi pabeidza Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti un ieguva profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un iestāžu vadītāja kvalifikāciju. Jau tad E. Judina bija ieinteresēta pašvaldības darbā, uzrakstot bakalaura darbu “Projektu vadīšanas izmantošana Raunas novada Drustu pagasta attīstības pilnveidei”.

E. Judinas līdzšinējā darba pieredze galvenokārt saistīta ar tirdzniecības nozari. Bet pēdējos trīs gadus viņa strādāja uzņēmumā AS “Cēsu alus”. Darbu uzsāka kā tirdzniecības aģente – HoReCa tirdzniecības pārstāve Vidzemē. Jēdzienu HoReCa bieži lieto viesmīlības un ēdināšanas tirgus dalībnieki un operatori – restorāni, piegādātāji, ražotāji, viesnīcu īpašnieki. “Darbu uzsāku kā tirdzniecības aģente, tomēr vēlāk man tika dota iespēja sasniegt jaunus profesionālos mērķus un tā es kļuvu par HoReCa tirdzniecības vadītāju. Darbs tiešām bija interesants un aizraujošs, arī ļoti atbildīgs. Ikdienas pienākumos galvenokārt ietilpa sadarbības organizēšana ar klientiem un HoReCas komandas vadīšana. HoReCas nozare ir viena no tām nozarēm, kurai gandrīz pēdējie divi gadi ir pagājuši ļoti izaicinošā “Covid-19” zīmē,” atklāj E. Judina.

“Uzzinot, ka Smiltenes novadā ir radusies Drustu pašvaldības vadītāja vakance, patiešām izbrīnījos, jo līdzšinējā Raunas novada domē četrus gadus biju deputāte un zināju, kas notiek pašvaldībā – līdz šim Drustu pašvaldībā netika plānota šāda vakance. Biju patīkami pārsteigta, ka jaunajā novadā tāda tika izveidota. Pēc vakances publicēšanas saņēmu vairākus zvanus ar aicinājumu piedalīties konkursā. Tiešām ilgi domāju un nevarēju izlemt, tāpēc atbildēju cilvēkiem – man jau ir darbs, kurā jūtos apmierināta, taču laikam zemapziņa izrādījās stiprāka, pēdējās pieteikuma dienas vakarā tomēr aizsūtīju pieteikumu,” atminas E. Judina un saka, ka pēc pieteikuma aizsūtīšanas pāris nedēļas bijis klusums, tad saņēmusi ziņu, ka tiek konkursa otrajā kārtā, bet, lai tiktu uz konkursa pēdējo kārtu – klātienes interviju Smiltenes novada domē, viņai bija jāizpilda zināmas prasības, ar ko E. Judina veiksmīgi tika galā.

Skatījums uz Drustu pagasta nākotni

Piesakoties darbam pašvaldībā, Elīnai bija jāsagatavo stratēģija – savs redzējums trīs gadiem. Šim jautājumam pievērsos kā iedzīvotāja, ar savu redzējumu, kas izveidojies šo gadu laikā. Protams, ieceru un mērķu ir daudz. Varbūt dažas lietas kādam var šķist utopiskas, taču es ļoti ceru, ka visu izdosies īstenot. Dzīvojot Drustos, esmu sapratusi, ka iedzīvotāji no sirds ir savas vietas patrioti, viņi lepojas, ka ir no šejienes. Tāpēc viena no iecerēm ir izveidot vietējo iedzīvotāju kopienu – domubiedru grupu vairāku cilvēku sastāvā, lai paši iedzīvotāji būtu ieinteresēti un iesaistīti pagasta attīstībā,” norāda pārvaldes vadītāja un kā vēl vienu svarīgu lietu min, ka jāķeras klāt pie vienotas platformas – Drustu pagasts – izveides sociālajos tīklos, kas paredz atspoguļot notikumus, aktuālo informāciju no visām iestādēm pagastā (sākot no bibliotēkas līdz pagasta pārvaldei) vienviet. Būtiski esot sakārtota infrastruktūra. Piemēram, līdzšinējā Raunas novada pašvaldības darba laikā iesākts un šobrīd tiek īstenots projekts par ielu apgaismošanu pagastā, tāpēc jātupina tādā pašā garā, arvien uzlabojot dažādas lietas pagastā, lai vietējiem būtu patīkami un labi šeit dzīvot. Iedzīvotājiem būtu svarīgi, ka ar sabiedrisko transportu pa taisno no Drustiem viņi varētu nokļūt arī uz novada centru – Smilteni (kur saņemt pakalpojumus), taču tādas iespējas viņiem līdz šim nav bijis.

Viņasprāt, būtu jāveicina, lai Drustu iedzīvotāji aktīvi piedalītos novada konkursos, kas atbalsta uzņēmējdarbības attīstību. “Drustu pagasts ir atvērts inovatīvām idejām un pagasta pārvalde ir kā resurss informācijas ieguvei un konsultācijām. Pateicoties P29 autoceļa sakārtošanai, Drusti ir kļuvuši pievilcīgāki uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai. Plaukst tūrisma pakalpojumu sfēra, tomēr tiek pieliktas pūles, lai veicinātu ražošanas attīstību, akcentē E. Judina. Viņa pastāsta, ka šobrīd jaunajā Smiltenes novada pašvaldībā notiek darbs pie domes pakļautībā esošo iestāžu reformācijas. Līdz šim, piemēram, Drustu pagasta pārvaldē neviens cilvēks bez darba vēl neesot palicis. Zināms, ka, piemēram, līdzšinējā Apes un Raunas novadā noris komunālo saimniecību reforma. “Šobrīd to izjūtu kā savu aicinājumu – strādāt vietā, kur dzīvoju, sava pagasta cilvēkiem. Ļoti ceru, ka, līdzdarbojoties kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, mums izdosies veidot Drustu nākotni tādu, kā mēs paši to vēlamies redzēt. Jo ne velti ir teiciens – nākotni veidojam tagad,” tā E. Judina.