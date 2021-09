Aicina palīgā iestādīt sulu kokus

Jau rakstījām, ka dzirkstošo bērzu sulu “BIRZĪ” ražotājs uzņēmums SIA “Kainaiži” ar Smiltenes novada pašvaldības atbalstu 2018. gadā Brantu pagasta Kainaižos uzsāka veidot pasaulē pirmo sulu koku parku.

Šo piektdien, 17. septembrī, uzņēmums vasaras sezonas noslēgumu atzīmēs, Meža dienu ietvaros rīkojot koku stādīšanas talku un aicinot uz to ikvienu interesentu.

SIA “Kainaiži” īpašnieks Ervins Labanovskis informē, ka šogad sulu koku parkā ir nolemts iestādīt 20 Japānas Chichibu bērzus, kas savvaļā ir gandrīz izzuduši, Japānas ķiršu bērzus un pelēkos valriekstus. Pēc šo sugu iestādīšanas parkā būs jau 18 dažādas koku sugas, no kuriem sulu plānots iegūt pēc 15 līdz 20 gadiem. Aptuveni vēl 60 dažādi koku veidi tiks iestādīti turpmāko gadu laikā.

SIA “Kainaiži” savā parkā stāda tikai tās koku sugas, kas pavasarī dod pārtikā lietojamu sulu. Pašlaik parkā aug 110 melnie valrieksti, 100 cukura kļavas, kā arī Mandžūrijas kļava, lauku un zaļmizas kļava, dzeltenais bērzs, Himalaju, dzeltenie un akmens bērzi un, protams, Latvijai raksturīgie āra un purva bērzi un parastās jeb Norvēģijas kļavas.

Parks tiek iekopts gan zinātniskiem nolūkiem, pētot koku sulas, gan lekcijām un ekskursijām, kas norisinās “BIRZĪ” ražotnē, gan arī kā vides objekts, kas ir atvērts sabiedrībai.

Jau vairākus gadus SIA “Kainaiži” ir uzsākusi ilgtermiņa sadarbību ar akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži”, kas Meža dienu ietvaros iesaistās parka izveidē.

“Meža dienās “Latvijas valsts meži” līdzdarbojas dažādos sabiedriskos un arī privātos pasākumos, kuru mērķis ir radīt jaunas koku audzes. Sulu koku parka iniciatīva ir īpaši interesanta, jo uzsver citu mežu izmantošanas praksi ārpus koksnes. Mežs un koki patiesi var daudzpusīgi sniegt mums gan rekreāciju, gan pārtiku, tikai jāprot to izmantot. Koku sulas ir viens no šādiem resursiem, ko cilvēki var gūt, nenodarot kokam pāri,” saka AS “Latvijas valsts meži” pārstāve, Smiltenes kokaudzētavas vadītāja Baiba Miķe.

Šo piektdien, 17. septembrī, koku stādīšanas talkā “Kainaižos” aicināti piedalīties arī Smiltenes novada iedzīvotāji. Interesentiem līdzi jāņem lāpsta un gumijas zābaki. Sākums – pulksten 12. Ap pulksten 13.30 plānots cienasts – zupa un “BIRZĪ” gardumi.

Pasākumu atbalsta Smiltenes novada pašvaldība un AS “Latvijas valsts meži”.