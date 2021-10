Aizvadīti pārgājieni “Apes četras debess puses”

Mēs varam droši teikt, ka tādi pārgājieni un cilvēki kā pie mums Apē, nav nekur citur! To pierādīja divas septembra sestdienas un divas oktobra svētdienas, kad visi, kuri vēlējās varēja kopā ar Apes jauniešu klubu “Sliedes” doties iepazīt Apes pilsētas Austrumu, Ziemeļu, Rietumu un Dienvidu pusi.

Katrai debess pusei savs stāsts, izietie kilometri un arī satiktie cilvēki, kuri jo īpaši šos stāstus bagātināja. Mēs visi kopā varējām atkal un atkal pārliecināties, cik daudz jauna iespējams uzzināt tikai nedaudz izejot no savām mājām, uzdrošinoties iebrist mežā vai pārkāpjot mazam grāvītim. Saimniekiem – atverot savu sētu vārtus un ielaižot zinātkārus cilvēkus pie sevis, mācīties lielīties un lepoties ar savu ģimeni, mājām un saviem darbiem!

Nedaudz arī ieskats pārgājiena dalībnieku sajūtās par piedzīvoto. Apeniete Dzintra atzīst: “Dzīvots gandrīz piecdesmit gadu Apē, bet bija vietas, kuras nezināju. Daudz kas no jauna par cilvēkiem tika atklāts un uzzināts. Lai visiem satiktajiem veicas turpināt iesāktos darbus un attīstīt jaunas idejas. Viss atkarīgs no pašiem! Varējām kā pensionāri iekļauties. Paskatīties apkārt, sev riņķī un tālāk par sevi. Nejuta spēku izsīkumu. Labi jutāmies pēc visa!” D.Ozoliņa Apes pamatskolas skolniece Enija komentē: “Man ļoti patika Jūsu (Sliežu) radošums, tās idejas, kas brīžiem radās spontāni, man patika viss! Jā, to noteikti vajadzētu atkārtot!”. Turpretī Madara, kura piedalījās pārgājienos kopā ar abām meitām, saka: “Piedzīvojumiem bagāti pārgājieni. Ar nedaudz vieglākiem un arī grūtākiem maršrutiem. Visus vienoja iepazītie Apes cilvēki, kas ļoti interesanti stāstīja gan par to ar ko nodarbojas, gan par savām dzimtas mājām, gan saimniecībām, kas jāapsaimnieko. Degustējām gardumus, ko bija sarūpējušas saimnieces. Visi radoši un čakli apenieši, kas priecē. Iepazītas mazas taciņas un lieli lielceļi. Pēc pārgājiena nogurums mijās ar patīkamām sajūtām, jo visa diena piepildīta ar pozitīvām emocijām, uzzināts daudz jauna. Paldies jaunietēm Lienei un Daigai par organizēšanu un pārējiem par foršo kompāniju!”.

Visas pārgājienu dienas bija brīnišķīgas, satiktie cilvēki pozitīvi un radoši. Daudz patīkami pārsteigumi arī bija. Paldies, Jums, visiem, kuri iesaistījās gan ejot, gan uzņemot – Jūs bijāt lieliski! Uz tikšanos citos pārgājienos!

Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” projekta ““Ape dara un rada” – daudzpusīgas nodarbes ģimenisku vērtību stiprināšanai” ietvaros īsteno biedrība “Apes Attīstības Atbalsta klubs” sadarbībā ar biedrību “Apes Jauniešu klubs “Sliedes”