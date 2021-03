Domes lēmums nāk par vēlu; pēc visa notikušā “STV Studija” sadarbības iespējas vairs nesaredz

"Tas mums ir spļāviens dvēselē,”– par šobrīd izveidojušos situāciju ar rūgtumu sirdī “Ziemeļlatvijai” atzīst “STV Studija” raidījumu veidotāji Evita Ūdre un Jānis Ūdris.

Konkrēti tieši viņu veidotos, Smiltenes novada domes finansētos TV raidījumus “Nedēļa Smiltenes novadā” skatītāji šogad vairs neredzēs.

Trešdien, 31. martā, pēc pulksten 14, kad sākās kārtējā ikmēneša Smiltenes novada domes sēde, Evita un Jānis Ūdri katram Smiltenes novada deputātam epastā nosūtīja šādu vēstuli.

“Labdien!

Pašvaldība publiskajā telpā paudusi, ka iepirkumu komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu. Tāpat tiek virzītas norādes, ka esam bijuši pārsteidzīgi, atsakoties no pašvaldības telpām un raidlaika, jo vēl nav pieņemts gala lēmums. Tas ir nekaunīgs veids, kādā veidā pašvaldība cenšas iziet no radušās situācijas, vainu noveļot uz mums par pārsteidzību. Mums ir e - pasta sarakste ar sabiedrisko attiecību speciālistēm , kas apliecina pretējo (un nepieciešamības gadījumā esam gatavi to publicēt arī sabiedrībai ). Proti, pašvaldībai ir jau bijušas sarunas ar valmieriešiem kā iepirkuma uzvarētājiem, pašvaldībai jānoslēdz sadarbības noslēdzošā dokumentācija ar mums. Bija atlicis formāls iepirkuma komisijas paziņojums par iepirkuma rezultātiem. Līdz ar to sekoja attiecīga un loģiska mūsu rīcība – uzteikt telpas un raidlaiku ( arī no finansiāla aspekta, jo tuvojās nākamais mēnesis). Turklāt, tā kā mēs vairs neveidotu un nenosūtītu raidījumus valmieriešiem (ir līgumsaistības), viņiem ir pilnīgas tiesības lauzt līgumu un pat piemērot soda sankcijas. Kā liecina mums atsūtītā informācija , komisijas ziņojumam bija jābūt piektdien, 26.martā. Mēs ļoti šaubāmies, ka Linda Beitika šo informācija ‘’paķēra no zila gaisa’’. Tas nozīmē, kas viss bija jau izlemts. Un tikai tāpēc, ka sabiedrība sacēla vētru, komisija to atcēla, aizbildinoties ar papildus jautājumiem pretendentiem.

Ir visiem ļoti labi zināms kā pašvaldība organizē iepirkums, lai tiktu vajadzīgais. Tam ir pierādījumi, kas minēti arī “Ziemeļlatvijā”. Jā, iepriekšējos gados, iepirkums tika veidots mūsu labā, lai neienāktu kāds no malas. Bet tas notika ar ĪPAŠIEM NOSACĪJUMIEM. Tie mūs iespieda stūrī , liekot mums strādāt par zemāku cenu, jo var taču izraudzīties citu pakalpojuma sniedzēju. Arī šo faktu varam apliecināt ar dokumentiem – saglabājot finansējumu tiek mainīts darba apjoms, kas ir lielāks. Tas viss ir fiksēts iepriekšējo iepirkumu dokumentos, kas starp citu, ir pieejami arī pašvaldībai.

Šī gada pats sākums deva cerības, ka beidzot šis jautājums tiks atrisināts. Bet vēlāk viss atkal krasi mainījās. Proti, saglabājot līdzšinējo finansējumu, nāk papildus pozīcijas, kuras, lai izpildītu, mums nepieciešams algot darbinieku. Bet pašvaldībai naudas nav. Tālāk sekoja attiecīga Jāņa reakcija, jo atkārtojās iepriekšējā vēsture. Tālākā komunikācija ar pašvaldību pārtrūka un notika tas , kas notika.

Ņemot vērā visu vēsturisko fonu un arī šā brīža situāciju, jo pašvaldības rīcība nebija netīša vai nejauša, mēs neredzam iespēju tālākai sadarbībai. Mēs to vienkārši nespējam. Notikušais nav sīkums, ko var vienkārši atmest kā nebijušu. Mums ir nepieciešams ilgāks laiks , lai sakārtotu domas , jo tas viss ir atstājis milzīgu iespaidu. Mēs apzināmies sekas, tostarp arī finansiālas. Bet visu nevar mērīt un vērtēt tikai naudā. Ir teiciens – laiks ir vislabākās zāles. Lai paiet šis gads.....

Ar cieņu, Evita un Jānis”.

Tajā pašā šodien notikušajā Smiltenes novada domes sēdē ar balsu vairākumu (deviņi “par”, četri “atturas”) deputāti atbalstīja pašvaldības nomas līguma izbeigšanu ar Jāņa Ūdra IU “Skaņa”, izskatot IU “Skaņa” iesniegumu, kurā uzņēmums uzteic TV studijas telpu nomu Smiltenē, Dārza ielā, pašvaldības īpašumā.

Kā pēdējais 71. jautājums sēdes darba kārtībā bija iekļauts jautājums par finansējuma piešķiršanu mērķim “Audiovizuālo darbu veidošana un pārraidīšana 2021. gadā”.

Jau rakstījām, ka šis pašvaldības iepirkums vēl nav noslēdzies, taču, ņemot vērā kritēriju “uzvar lētākais piedāvājums”, jau tagad redzams, ka iepirkuma sadaļā par raidījuma “Nedēļa Smiltenes novadā” sagatavošanu un pārraidīšanu reģionālajā televīzijā lētāko piedāvājumu (36 400 eiro) izteikusi SIA “Valmieras TV” . Tā ir reģionālā jeb Vidzemes televīzija, kuras raidījumi skatāmi kanālā “Re:TV”.

Jāņa Ūdra individuālā uzņēmuma “Skaņa” ( STV Studija”) piedāvājums ir par 1965,6 eiro dārgāks. “Pašvaldības šā gada budžetā konkrētā iepirkuma sadaļai par TV raidījuma veidošanu tika plānoti aptuveni 30 000 eiro. Iepirkums rāda, ka vajag papildu finansējumu. Arī par to vēl būs jālemj Smiltenes novada deputātiem un jāizvērtē, vai mēs spējam budžetā atrast trūkstošos līdzekļus (4400 eiro – redakcijas piezīme),” šonedēļ “Ziemeļlatvijai” skaidroja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš.

Trešdien, 31. martā, kad deputāti savos e -pastos jau bija saņēmuši Evitas un Jāņa Ūdru vēstuli par to, ka Ūdri neredz iespēju tālākai sadarbībai ar Smiltenes novada domi, deputāti ar vienas balss pārsvaru nolēma nepiešķirt finansējumu mērķim “Audiovizuālo darbu veidošana un pārraidīšana 2021. gadā”. No tā izriet, – izsludinātais iepirkums, visticamāk, var tikt apturēts (atcelts) tajā paredzētā mērķa finansējuma trūkuma dēļ.

Taču “vilciens jau ir aizgājis”. Visi tie cilvēki, kuri iebilda pret šo iepirkumu, iebilda tāpēc, ka gribēja, lai Smiltenē darbu turpina Evita un Jānis Ūdri.

Evita un Jāni, milzīgs paldies Jums abiem par jūsu 21 gadus ilgo godprātīgo darbu Smiltenes un Smiltenes novada labā!