Dzimšanas dienā zēnu apsveic no 22 valstīm

Matīss van Eks no Smiltenes ir parasts puika, 5. klases skolnieks, kuram ļoti patīk ceļot un iepazīt citas valstis, diemžēl jau otro gadu kovids zēnam un viņa mammai Ilzei Hakai ir nozadzis ceļojumu ar Alpu ekspresi pa Itālijas Alpiem un braucienu uz Nīderlandi pie Matīsa omītes.



Taču tajā pašā laikā, zināmā mērā pateicoties tieši kovidam, Matīss piedzīvojis ko īpašu, līdz šim savā mūžā nepieredzētu. 9. augustā viņš nosvinēja 11. dzimšanas dienu un pēc tās saņēma 110 apsveikumu kartītes un dāvanas no 22 valstīm. Tas vēl nav galīgais skaits, jo pastniece šonedēļ turpināja piegādāt arvien jaunus sūtījumus.

Viss sākās ar vēlmi būt fiziski aktīviem

Vislielākā sajūsmā Matīss ir par medaļu, kas pagatavota no kosmosā pabijuša kosmosa kuģa. Šo dāvanu dzimšanas dienā viņam atsūtījusi kāda ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa administrācijas (NASA) darbiniece. Ar lielu interesi zēns apskatījis arī Jaunzēlandes monētas, bet kopumā viņam patīk visi apsveikumi un dāvanas.

Vienu daļu no tā visa ikviens var apskatīt šonedēļ Smiltenes bibliotēkā izliktajā izstādē “Ja mēs nevaram doties pasaulē, pasaule nāk pie mums”. Lielajā pasaules kartē uzskatāmi ir parādīts, no kurienes atceļojuši Matīsam dzimšanas dienā adresētie apsveikumi: no Amerikas Savienoto Valstu daudziem štatiem (pat no Havaju salām), no Austrālijas, Jaunzēlandes, Ķīnas, Kanādas, Malaizijas, Brazīlijas un daudzām Eiropas valstīm. Tam aizsākums bija šogad maijā, kad Matīsa mamma Ilze Haka sociālajos tīklos uzgāja virtuālu fitnesa un citu fizisko aktivitāšu izaicinājumu “The Conqueror”.

“Mājsēdes laikā sapratām, ka kustamies par maz un ēdam par daudz, tāpēc sākām meklēt idejas, kā sevi motivēt būt fiziski aktīviem. Es un Matīss neesam lieli sportisti, bet mums patīk izaicināt sevi un kopā paveikt šķietami neticamo. Pēc ilgākiem meklējumiem atradām “The Conqueror” virtuālos izaicinājumus. Tieši šī firma mūs pārliecināja ne tikai ar skaistajām medaļām, bet arī ar to, ka, pildot izaicinājumus, mēs varam palīdzēt pasaulei, jo par katriem noietajiem, noskrietajiem vai ar velosipēdu vai velotrenažieri nobrauktajiem 20 procentiem distances “The Conqueror” komanda pasaulē iestāda īstu koku. Līdz šim kopā iestādīti jau vairāk nekā 3,5 miljoni koku. Kad maijā sākām kustēties, nemaz neticējām, ka mūs tas tā aizraus. Es un Matīss kopš šī gada maija kopā esam nogājuši un nobraukuši jau apmēram 2000 kilometru un nopelnījuši septiņas medaļas, un turpinām būt kustībā. Esmu apsolījusi nobraukt 10 kilometrus par katru saņemto apsveikuma kartiņu. Kopā tie sanāk 1100 kilometri,” stāsta Ilze. Minoties uz velotrenažiera, viņa šonedēļ uzsāka virtuālo ceļojumu apkārt Islandei.

Ilze piebilst, ka “The Conqueror” ir brīnišķīga grupa “Facebook”, kurā visi dalībnieki cits citu atbalsta, uzmundrina un motivē. Šajā grupā arī radās gan ideja apsveikt Matīsu dzimšanas dienā, gan arī sauklis “Ja mēs nevaram doties pasaulē, pasaule nāk pie mums”.

Proti, Ilze grupas “Facebook” kontā ierakstīja lūgumu, vai kāds varētu atsūtīt viņas dēlam apsveikumu dzimšanas dienā un viņu uzmundrināt, jo Matīss ir saskumis, nevarot doties šovasar plānotajā ceļojumā.

Pasaulē ir daudz labā, tikai jāprot saskatīt

Saņemtie daudzie apsveikumi Matīsam un viņa mammai sagādājuši daudz prieka un atvēruši pasauli kaut virtuāli. Piemēram, Kipija Spilkere, sieviete, kura ar vīru Džeremiju ceļo ar kanoe laivām, no Amerikas atsūtījusi krāšņu grāmatu ar pašas uzņemtām ceļojumu fotogrāfijām. Matīss labi pārvalda angļu valodu, tāpēc viņam nav problēmu izlasīt sūtītāju vēlējumus, grāmatas un žurnālus. Saņemtajā bagātībā Matīss un Ilze dalās arī ar citiem, daļu saņemto apsveikumu atvēlot izstādei Smiltenes bibliotēkā.

“Tā ir interesanta, mūsu bibliotēkā nebijusi izstāde, kas rosina arī citus meklēt savu veidu, kā neklātienē apceļot pasauli un izzināt citu valstu vēsturi un ģeogrāfiju,” domā Smiltenes bibliotēkas bibliogrāfe Alda Liuke.

Ilze Haka saņemto kartiņu iespaidā jau spērusi nākamo soli – piereģistrējusies postkrossinga saitā (postkrossings ļauj tā lietotājiem saņemt un nosūtīt īstas pastkartes uz dažādām pasaules vietām).

“Taču pats galvenais ieguvums ir cilvēku pozitīvisms, ko sajutām no apsveikumu sūtītājiem. Pasaulē nav tikai negatīvais, kas šobrīd varbūt izvirzās priekšplānā, Ir arī daudz labā,” ir pārliecināta Ilze Haka.

Izstāde “Ja mēs nevaram doties pasaulē, pasaule nāk pie mums” Smiltenes bibliotēkā būs apskatāma līdz 14. novembrim, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.