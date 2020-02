Ēnu dienā jaunieši iepazīst Smiltenes novada pašvaldības darbu

12.februārī norisinājās ikgadējais karjeras izglītības pasākums “Ēnu diena”, kurā jau vairākus gadus piedalās Smiltenes novada pašvaldība, aicinot skolēnus iepazīt pašvaldības speciālistu darba ikdienu un izaicinājumus. Šogad uz Smiltenes novada pašvaldības piedāvātajām vakancēm atsaucās 7 jaunieši no Smiltenes vidusskolas, Grundzāles pamatskolas un Gulbenes ģimnāzijas.

Pašvaldībā strādā dažādu jomu speciālisti, tādējādi varam sniegt vērtīgu pieredzi un palīdzēt jauniešiem izvērtēt savu nākotnes profesiju. Pirms tikšanās ar izvēlētās profesijas pārstāvjiem, ēnotājiem tika izrādīta domes ēka un sniegts neliels ieskats vairāku nodaļu darbinieku un domes vadības pienākumos un ikdienas darbos.

Dāniels un Aleksis no Grundzāles pamatskolas iepazina Tūrisma informācijas centra tūrisma organizatora ikdienu un guva ieskatu tūrisma jomā. Puiši redzēja, kā notiek klientu apkalpošana, uzzināja visu par tūrisma organizatoru ikdienā veicamajiem darbiem, mārketinga aktivitātēm, sadarbības projektiem un citām aktualitātēm. Abiem puišiem bija liels prieks uzzināt vairāk par šo profesiju, jo no malas liekas, ka darbs ir vienkāršs, bet patiesībā šajā darbā ir jāprot un jāpārzina ļoti daudzas un dažādas lietas. Abi puiši teica, ka arī nākamajā gadā izmantos iespēju un dosies ēnot kādu profesiju, jo tas ir lielisks veids, kā iepazīt un saprast, vai šis darbs ir saistošs.

Karīna un Elīna no Gulbenes ģimnāzijas iepazina nekustamo īpašumu speciālista un sabiedrisko attiecību speciālista ikdienu. Elīna: “Uz šo tikšanos braucu ar jūtamu satraukumu, nezinot, kā viss norisināsies. Taču, ienākot domes ēkā, tiku patīkami sagaidīta. Tikšanās ar sabiedrisko attiecību speciālistēm bija ļoti informatīva, kas palīdzēja kaut nedaudz sakopot domas par nākotnes profesijas izvēli. Ēnu diena ir ideāls variants, lai saprastu, vai izvēlētā profesija ir tā, ar kuru vēlētos nodarboties ikdienā. Aicinu ikvienu izmantot šo iespēju, jo pēc šodienas pieredzes varu droši apgalvot, ka Smiltenē ir ļoti pozitīvi un sabiedriski dažādu profesiju pārstāvji!”

Karīna, kura iepazina nekustamo īpašumu speciālista profesiju, atzina, ka diena bija izdevusies: “Mani sagaidīja smaidīga un komunikabla profesijas pārstāve, kura ļoti nepiespiestā sarunā pastāstīja par sava darba specifiku. Devāmies arī stundu garā pastaigā, lai aplūkotu Smilteni un nekustamos īpašumus, tā guvu priekštatu un informāciju ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Sanāca arī satikt mērnieku, kā arī tiku informēta par to, cik svarīga ir spēja sadarboties. Priecājos, ka bija iespēju satikt arī sabiedrisko attiecību speciālistes, kuras iepazīstināja ar Smiltenes novada pašvaldības un Smiltenes novada Kultūras centra darbu.”

Savukārt Renārs, Olafs un Krišjānis no Smiltenes vidusskolas iepazinās ar Smiltenes novada Kultūras centra skaņu un gaismas operatora darba pienākumiem. Jaunieši atzina, ka pavadītās stundas bija interesantas, daudz jauna uzzināts, jo no malas viņiem likās, ka darbs ir ļoti vienkāršs, bet patiesībā ir daudz nianses, kas ir jāpārzina – gan skaņa, gan gaisma iepriekš ir jānoregulē un jāsaprogrammē. Jaunieši savu nākotnes profesiju vēlas saistīts ar tehnoloģijām, tāpēc ļoti novērtē Ēnu dienu, jo šādā veidā ir iespēja iepazīt profesijas un noskaidrot, vai tie atbilst tam, ko vēlētos apgūt turpmāk.

Šodien visā Latvijā norisinājās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums, kur ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstināja 1695 ēnu devēji no visas Latvijas, kopumā piedāvājot 10450 vakances. Skolēnu pieprasītākā nozare šogad bija medicīna. Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Paldies jauniešiem par dalību Ēnu dienas pasākumā. Lai izdodas nākotnē izvēlēties savu īsto profesiju!