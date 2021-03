Izmaiņas Smiltenes biroja darbā

No nākamās nedēļas Smiltenes birojā apmeklētājus pieņemsim vien reizi nedēļā – trešdienās no pulksten 9 līdz 13. Šāds lēmums ir diemžēl pakārtots notikumiem, ko saucam par pandēmiju un kas ietekmē mūsu katra dzīvi un arī uzņēmumu dzīvi.

Jau kopš pērnā pavasara žurnālisti strādā attālināti no mājām un biroja telpās palikusi vien administratore, kura pieņēma apmeklētājus. Mēnesi no mēneša dzīvojām cerībā, ka drīz viss beigsies un dzīve atkal atgriezīsies vecajās sliedēs. Tā diemžēl nenotika, un tagad skaidrs, ka tā, kā bija, ilgu laiku vēl nebūs. Saprotams, ka uzturēt biroja telpas, kuras vairs netiek izmantotas kā redakcijas darbinieku darba vieta, ir naudas kaisīšana vējā. To nevaram atļauties.

Mainīt kaut ko dzīvē pašiem no brīvas gribas ir visai sarežģīti, tāpēc reorganizāciju veicam, jo mūsu administratore ir pieņēmusi lēmumu mainīt darbu un nu ir laiks mums veikt loģiskas pārmaiņas. Skaidrs ir arī tas, ka žurnālistiem nav fiziski jāsēž noteiktas stundas kopā vienā telpā, jo svarīgs ir padarītais, nevis vieta, kur to dara. Sandra Pētersone un Santa Sinka veiksmīgi pierādījušas, ka rakstus vienlīdz labi var rakstīt arī mājās, tāpēc tā tas arī paliks. Piebildīšu, ka arī Valkā redakcijas darbinieki strādā attālināti, izņemot administratori un maketētāju.

Vēl līdz maijam, kad beigsies Smiltenes biroja īres līgums, reizi nedēļā birojā pieņemsim tos apmeklētājus, kuri redakcijā klātienē abonē laikrakstu un iesniedz sludinājumus. Protams, visi mūsu pakalpojumi ir ērti sasniedzami internetā, ja vien cilvēks zina, kā tas darāms. Mēs rēķināmies, ka daļa cilvēku jaunās tehnoloģijas neizmanto, tāpēc arī saglabāsim šo reizi nedēļā, kad varēs iesniegt sludinājumu, abonēt laikrakstu klātienē. Ar katru klientu, kas nāk uz biroju, pārrunāsim, kas viņam ir izdevīgāk, lai nevienam nebūtu jāatsakās no laikraksta vai sludinājuma, jo nevar nokārtot jautājumu sev ērtā veidā. Līdz maijam mums jāapzina, kādas ir iespējas Smiltenē atrast vietu, kur reizi nedēļā varam pieņemt savus apmeklētājus, bet par to informēsim tad, kad pienāks laiks. Šobrīd atcerieties – Smiltenes birojs atvērts trešdienās no pulksten 9 līdz 13. Ja jāiesniedz sludinājums, tad zvaniet 29752579 (Līga Orleana), jautājumos par abonēšanu sazinieties pa tālruni 64781276 (Anita Kopštāle) un vienosimies, kā konkrētajā situācijā rīkoties. Allaž varat zvanīt arī žurnālistēm vai man – laikraksta galvenajai redaktorei, ja vēlaties pārrunāt jautājumus par saturu un notikumu atspoguļošanu.

Protams, šis lēmums ir atbilstošs šībrīža situācijai, ja valdība liks vērt ciet birojus un visiem strādāt no mājām vai noteiks “lokdaunu” (valodnieki vēl nav vienojušies, kā šo anglicismu latviskot, kas ir liegums iet jebkur, izņemot veikalu, aptieku vai veselības iestādi), tad pieskaņosimies noteikumiem. Ko citu, bet pašlaik biroji Valkā (katru dienu) un Smiltenē (trešdienās) cilvēkus apkalpo.