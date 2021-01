Karantīnā dodas arī Smiltenes vidusskolas pirmsskolas “Mārīšu” grupiņa

Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupiņās atklāti vēl divi “Covid 19” saslimšanas gadījumi. Līdz ar to karantīnā dodas arī “Mārīšu” grupiņa.

“Situācija ar “Covid 19” izplatību valstī ir kļuvusi nekontrolējama. Pagurst ne tikai ārsti, bet arī citās iestādēs strādājošie… Tāpēc aicinu vecākus un skolēnus būt īpaši atbildīgiem! Ja kādam no mājiniekiem parādījušās saslimšanas pazīmes, pašizolējieties, nesūtiet uz skolu vai pirmsskolas iestādi bērnus, sazinieties ar ģimenes ārstu, negaidot, kamēr saņemsiet SPKC rīkojumu doties mājas karantīnā. Saslimušais līdz brīdim, kad viņam piezvana SPKC pārstāvis, var inficēt citus,” informē Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina.

“Var jau teikt: “Cik par to var runāt?” Bet arī Smiltenē vīruss iet plašumā, un bieži saslimušo būtu mazāk, ja cilvēki ar slimības pazīmēm laikus pašizolētos. Šobrīd ļoti daudz kas atkarīgs arī no tā, cik būsim iejūtīgi un atsaucīgi. Palīdzēsim ar pārtikas iegādi tiem ģimenes locekļiem, draugiem, kolēģiem un kaimiņiem, kuriem konkrētajā brīdī drošāk atrasties mājās! Līdzšinējā pieredze liecina: visefektīvāk izvairīties no daudz lielāka apjoma problēmām var, tikai un vienīgi rīkojoties piesardzīgi un operatīvi.”