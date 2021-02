Ķīnas virtuālo sacensību distanci veic Smiltenē

Smiltenieša Vaira Kraukļa kaislība ziemās ir distanču slēpošana. Janvārī viņš slēpojis 21 dienu, kopumā veicot vairāk nekā trīssimt kilometru. Īpašākais no slēpojumiem klasikā piedzīvots aizvadītajās brīvdienās, 30. janvārī, tepat Smiltenes slēpošanas trasē, mežā pie Tepera ezera, kur četrarpus stundu laikā noslēpoti piecdesmit kilometri. Iemesls tam ir dalība Ķīnas virtuālajā «World Loppet» slēpojumā.

«Pasaules tūres «World Loppet» posmos esmu piedalījies trīs reizes – Zviedrijā, Somijā un tepat Igaunijā. Pagājušajā gadā bija plānots doties uz Norvēģiju, taču nedēļu pirms sacensības tika atceltas koronas dēļ. Šogad bija plānota Polija. Meklēju alternatīvas dalībai sacensībās. Tā pieteicos Ķīnas virtuālajām slēpošanas sacensībām. Tajās tiek pārstāvētas trīsdesmit valstis, no Latvijas esmu vienīgais,» stāsta aktīvā dzīvesveida entuziasts V. Krauklis.

Piecdesmit kilometru garajam sacensību režīma slēpojumam viņš sāka gatavoties decembrī. «Pirms jebkuriem nopietniem mačiem ir jānoslēpo pārsimts kilometru. Pirms dalības biju aizbraucis paslēpot Madonā un Alūksnē, tur distanču slēpošanas trases ir garākas, tomēr izvēlējos mūsu pašu Smiltenes trasi, jo biju pārliecināts, ka tā kā jau vienmēr būs perfekti sagatavota. Par to jāpateicas An­drejam Lācim, viņš tiešām dara visu iespējamo, lai ikviens varētu izbaudīt slēpojumu. Trasē pavadīju 4 stundas 30 minūtes un 8 sekundes. Lai noslēpotu piecdesmit kilometrus, nācās veikt 17 apļus (viens aplis ir trīs kilometri – redakcijas piezīme). Pēc 35. kilometra nedaudz uznāca besītis, bet ne vienu mirkli nebija prātā pārstāt. Protams, kaut kādā brīdī sāka kļūt vienmuļi pa apli slēpot, no otras puses – redzēju, cik daudzi izmanto šo trasi aktīvai atpūtai. Pa visu šo laiku slēpošanas trasē kompānijas nomainījās kādas trīs reizes. Smiltenē slēpo visa vecuma ļaudis, par to ir liels prieks. Kamēr mūsu valdība un Izglītības un zinātnes ministrija nesapratīs, ka slēpošana nerada apdraudējumu cilvēka veselībai, jo nav kontakta ar citiem, mums atliks piedalīties virtuālajās sacensībās. Tikmēr Igaunijā oficiāli rīko slēpošanas sacensības sešu posmu garumā, pirmajā slēpoja pat Valsts prezidente,» stāsta V. Krauklis, kuram slēpošana ir labākā terapija.

Jautājot, kā jutās pēc dalības virtuālajās slēpošanas sacensībās, V. Krauklis atbild vienā vārdā – lieliski. «Šī bilde ir uzņemta tieši pēc slēpojuma. Neliels sagurums, bet nekas vairāk. Želejas trasē neēdu, vien divas reizes padzēros ūdeni. Pirmdien jau atkal kāpu uz slēpēm,» enerģijas pilns ir V. Krauklis.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka slēpošanas trase brīvi pieejama ikvienam iedzīvotājam. Lai uzturētu trasi atbilstošu slēpošanai, ik dienu rūpīgi tiek sagatavots tās segums. Par aktualitātēm slēpošanas trasē interesenti var sekot līdzi Smiltenes slēpošanas trases kontā Instagram platformā.